Genera video di marketing ad alto impatto in pochi minuti. Sfrutta i nostri modelli e scene per catturare il tuo pubblico e ottenere risultati.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 30 secondi per i social media rivolto ai marketer digitali che cercano di aumentare l'engagement sulla piattaforma. Questo video dovrebbe essere veloce, visivamente accattivante con colori vivaci e ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con un avatar AI personalizzato che consegna un messaggio conciso e persuasivo per creare video di marketing AI.
Crea un video di testimonianza cliente autentico di 60 secondi progettato per costruire fiducia con i potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, mostrando un avatar AI personalizzato genuino che parla direttamente al pubblico, supportato da una voce narrante amichevole e credibile generata attraverso la generazione di voiceover di HeyGen per servire come un efficace generatore di video di marketing.
Produci un video chiaro di 90 secondi su come utilizzare una nuova funzionalità software per i nuovi utenti che necessitano di un onboarding rapido. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo con catture schermo precise e funzionalità evidenziate, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare l'esperienza complessiva dell'editor video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando l'AI per attrarre clienti e aumentare le conversioni senza sforzo.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Genera rapidamente video e clip per i social media coinvolgenti per aumentare l'engagement del pubblico ed espandere la tua presenza online.
Domande Frequenti
Come permette HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare video di marketing ad alto impatto trasformando il testo in immagini dinamiche utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo in video. La nostra piattaforma permette di realizzare video personalizzati che catturano il tuo pubblico, rendendo HeyGen un potente generatore di video di marketing AI.
Posso personalizzare i video di marketing con gli asset specifici del mio brand in HeyGen?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di integrare facilmente gli asset del tuo brand come loghi e colori nei tuoi video di marketing. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità e lo stile del tuo brand.
Quali strumenti AI offre HeyGen per una produzione efficiente di video di marketing?
HeyGen funziona come un avanzato editor video AI, offrendo funzionalità come la generazione di script AI, avatar AI realistici e voiceover da testo a voce. Questi strumenti potenziati dall'AI semplificano e accelerano il processo di creazione di video di marketing professionali.
HeyGen è una piattaforma facile da usare per creare video per i social media?
Assolutamente. HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli, rendendo incredibilmente facile produrre rapidamente video coinvolgenti per i social media. Puoi creare e adattare contenuti per varie piattaforme senza sforzo.