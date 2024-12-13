Il Generatore Definitivo di Video di Marketing

Genera video di marketing ad alto impatto in pochi minuti. Sfrutta i nostri modelli e scene per catturare il tuo pubblico e ottenere risultati.

Immagina di creare un video esplicativo dinamico di 45 secondi che presenti un nuovo prodotto, rivolto ai proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, pulito e ricco di elementi grafici con animazioni coinvolgenti, completato da una voce narrante energica e professionale generata senza sforzo utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, diventando un potente creatore di video di marketing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 30 secondi per i social media rivolto ai marketer digitali che cercano di aumentare l'engagement sulla piattaforma. Questo video dovrebbe essere veloce, visivamente accattivante con colori vivaci e ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con un avatar AI personalizzato che consegna un messaggio conciso e persuasivo per creare video di marketing AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di testimonianza cliente autentico di 60 secondi progettato per costruire fiducia con i potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, mostrando un avatar AI personalizzato genuino che parla direttamente al pubblico, supportato da una voce narrante amichevole e credibile generata attraverso la generazione di voiceover di HeyGen per servire come un efficace generatore di video di marketing.
Prompt di Esempio 3
Produci un video chiaro di 90 secondi su come utilizzare una nuova funzionalità software per i nuovi utenti che necessitano di un onboarding rapido. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo con catture schermo precise e funzionalità evidenziate, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare l'esperienza complessiva dell'editor video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Marketing

Crea facilmente video di marketing ad alto impatto con l'AI, dal copione al rendering finale, coinvolgendo il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando da una vasta gamma di **modelli** progettati professionalmente per avviare il tuo processo di creazione video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Asset
Migliora il tuo video scegliendo tra una varietà di **avatar AI** e integrando gli asset del tuo brand o media stock.
3
Step 3
Applica Voiceover e Branding
Genera un **voiceover** coinvolgente utilizzando il testo a voce, aggiungi sottotitoli e applica i colori e il logo unici del tuo brand per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi **video di marketing** professionali utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo una perfetta consegna su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente le testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come permette HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di marketing ad alto impatto trasformando il testo in immagini dinamiche utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo in video. La nostra piattaforma permette di realizzare video personalizzati che catturano il tuo pubblico, rendendo HeyGen un potente generatore di video di marketing AI.

Posso personalizzare i video di marketing con gli asset specifici del mio brand in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di integrare facilmente gli asset del tuo brand come loghi e colori nei tuoi video di marketing. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità e lo stile del tuo brand.

Quali strumenti AI offre HeyGen per una produzione efficiente di video di marketing?

HeyGen funziona come un avanzato editor video AI, offrendo funzionalità come la generazione di script AI, avatar AI realistici e voiceover da testo a voce. Questi strumenti potenziati dall'AI semplificano e accelerano il processo di creazione di video di marketing professionali.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per creare video per i social media?

Assolutamente. HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli, rendendo incredibilmente facile produrre rapidamente video coinvolgenti per i social media. Puoi creare e adattare contenuti per varie piattaforme senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo