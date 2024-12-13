Creatore di Video per la Formazione Marketing per Contenuti Coinvolgenti

Crea video di formazione e marketing accattivanti con facilità grazie agli avatar AI, aumentando il coinvolgimento e risparmiando tempo.

Sviluppa una guida video di 1 minuto per i nuovi utenti del creatore di video per la formazione marketing, dimostrando come trasformare efficacemente un copione scritto in un video completo. Il pubblico target è costituito da professionisti del marketing che cercano di ottimizzare la creazione di contenuti. Visivamente, il video dovrebbe essere pulito e in stile tutorial, con chiari punti salienti dell'interfaccia utente sullo schermo. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante concisa e professionale che guida gli spettatori attraverso il processo di conversione da testo a video, enfatizzando i benefici in termini di risparmio di tempo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto a formatori aziendali ed educatori, illustrando il potere degli avatar AI nel migliorare i video formativi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e basato sui personaggi, mostrando vari avatar AI espressivi che presentano concetti chiave. L'audio dovrebbe mantenere un tono amichevole e istruttivo, dimostrando come la funzionalità di avatar AI personalizzati possa personalizzare e rendere l'apprendimento più interattivo per i partecipanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e marketer digitali, evidenziando come HeyGen possa essere il loro creatore di video marketing di riferimento. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, tagliando rapidamente tra diversi asset di stock e scene per trasmettere versatilità. Una traccia musicale di sottofondo vivace ed energica dovrebbe accompagnare una voce narrante che sottolinea la facilità di trovare e integrare immagini accattivanti utilizzando la libreria multimediale/supporto stock per creare video promozionali di impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tecnico di 2 minuti per team di marketing e sostenitori dell'accessibilità, dettagliando l'uso efficace dei sottotitoli per tutti i video di formazione marketing. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente informativa, con segmenti di cattura dello schermo chiari che evidenziano la funzione di sottotitolazione automatica e le opzioni di personalizzazione all'interno di HeyGen. L'audio dovrebbe comprendere una voce narrante dettagliata ed esplicativa, guidando gli utenti attraverso il processo di Sottotitoli/didascalie, assicurando che tutti i contenuti siano accessibili e coinvolgenti per un pubblico più ampio.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per la Formazione Marketing

Crea facilmente video di formazione marketing coinvolgenti ed efficaci che educano il tuo pubblico e migliorano la comunicazione del tuo brand.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un modello predefinito o generando un copione con il generatore di copioni AI per delineare il tuo contenuto formativo.
2
Step 2
Personalizza con Immagini e Personaggi
Arricchisci il tuo messaggio aggiungendo immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale e selezionando tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua formazione.
3
Step 3
Genera Voice-over Professionali e Sottotitoli
Trasforma il tuo copione in voice-over dal suono naturale utilizzando la conversione da testo a voce AI e aggiungi automaticamente sottotitoli accurati per accessibilità e chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza il tuo video di formazione marketing ed esportalo facilmente con rapporti d'aspetto ottimizzati per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Formazione Marketing Veloci

.

Genera rapidamente video brevi e accattivanti, perfetti per fornire formazione marketing mirata o promuovere corsi sui social media.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tecnici con l'AI?

HeyGen semplifica la creazione di video tecnici sfruttando la tecnologia avanzata del creatore di video AI, inclusa la conversione da testo a voce AI per voiceover realistici e la capacità di generare avatar AI personalizzati. Questo consente agli utenti di produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente senza competenze di editing complesse.

Quali strumenti offre HeyGen per un facile montaggio video?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop, insieme a una ricca libreria di modelli e asset di stock, rendendo il processo di creazione video semplice per chiunque. Questa piattaforma è perfetta per realizzare rapidamente video di marketing professionali e video formativi.

HeyGen può migliorare l'accessibilità e la chiarezza dei video?

Assolutamente. HeyGen migliora l'accessibilità dei video con sottotitoli automatici e offre robuste capacità di voice-over, rendendo i tuoi contenuti comprensibili a un pubblico più ampio. Puoi anche incorporare la registrazione dello schermo per dimostrare efficacemente i processi tecnici.

Per quali tipi di video di marketing è ideale HeyGen?

HeyGen è una piattaforma completa per la creazione di video ideale per produrre vari video di marketing, inclusi video esplicativi coinvolgenti, video promozionali dinamici e video informativi per i social media. È un potente creatore di video marketing per diverse esigenze aziendali.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo