Il Tuo Generatore di Video di Strategia di Marketing per una Crescita Rapida

Potenzia la tua strategia di marketing con l'AI. Trasforma facilmente i copioni in contenuti video professionali in pochi minuti utilizzando la tecnologia avanzata di testo in video da copione.

537/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto ai professionisti del marketing che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro nella creazione di video utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con grafiche pulite e una voce narrante sofisticata e autorevole. Evidenzia l'efficienza e l'impatto dell'utilizzo degli "avatar AI" di HeyGen per produrre video di alta qualità per varie campagne di marketing, risparmiando tempo e risorse.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione prodotto coinvolgente di 60 secondi per i marchi di e-commerce che desiderano dimostrare vividamente i benefici dei prodotti. Utilizza uno stile visivo dinamico e incentrato sul prodotto con animazioni accattivanti e una voce narrante calda e persuasiva che si connette con i potenziali clienti. Sottolinea come le avanzate capacità di "Generazione di voce narrante" di HeyGen permettano una narrazione perfettamente sincronizzata ed emotivamente risonante, migliorando il contenuto video di marketing complessivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo informativo di 50 secondi progettato per i creatori di contenuti e i digital marketer che stanno costruendo strategie di marketing complete. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito, ricco di grafiche e facile da seguire, accompagnato da una voce narrante calma ed educativa. Illustra la semplicità e la potenza di convertire un copione scritto in un video professionale utilizzando la funzione "Testo in video da copione" di HeyGen, rendendo concetti strategici complessi accessibili e coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Strategia di Marketing

Trasforma senza sforzo la tua strategia di marketing in contenuti video accattivanti con strumenti di creazione e personalizzazione potenziati dall'AI, perfetti per qualsiasi campagna.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Strategia
Inizia inserendo la tua strategia di marketing come testo. Il nostro generatore di video di strategia di marketing utilizza l'AI per convertire il tuo copione in un video dinamico, sfruttando le capacità di testo in video di HeyGen.
2
Step 2
Personalizza l'Aspetto del Tuo Marchio
Seleziona tra modelli video personalizzabili e integra l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per un appeal visivo coerente.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Eleva il tuo video aggiungendo avatar AI realistici. Arricchisci il tuo contenuto video di marketing con elementi dinamici dalla nostra vasta libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per un'implementazione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI dinamici che costruiscono fiducia, dimostrano valore e rafforzano la credibilità del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio contenuto video di marketing con elementi creativi?

HeyGen potenzia la creazione di contenuti per campagne di marketing offrendo modelli video personalizzabili e una vasta gamma di animazioni. Puoi facilmente generare contenuti video di marketing coinvolgenti con voci narranti professionali e garantire la coerenza dell'identità del marchio.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la generazione di video di strategia di marketing?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i suggerimenti testuali in video accattivanti utilizzando avatar AI realistici. Questo semplifica il flusso di lavoro del tuo generatore di video di strategia di marketing, permettendo una rapida creazione di video senza strumenti complessi di editing video.

Come supporta HeyGen campagne di marketing diversificate su vari canali di marketing?

HeyGen supporta campagne di marketing diversificate facilitando la rapida creazione di video adattabili a vari canali di marketing. Le sue capacità includono il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una robusta libreria multimediale, garantendo che il tuo contenuto sia sempre ottimizzato.

HeyGen può aiutare a mantenere l'identità del marchio mentre si produce contenuto video di marketing su larga scala?

Sì, HeyGen dà priorità alla tua identità di marchio attraverso controlli di branding completi, permettendo l'uso coerente di loghi e colori su tutti i contenuti video di marketing. Questo consente una creazione di contenuti efficiente su larga scala, garantendo che ogni video sia perfettamente allineato con il tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo