Il Creatore Definitivo di Video di Presentazione Marketing

Genera presentazioni video coinvolgenti con avatar AI realistici, risparmiando tempo e personalizzando il messaggio del tuo brand senza sforzo.

360/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video marketing elegante di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing e startup, evidenziando i punti di forza unici di un prodotto attraverso un avatar AI professionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e dinamico, con un avatar AI che trasmette i messaggi chiave con un tono sicuro, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una rappresentazione coerente del brand.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per product manager o educatori, semplificando una caratteristica o un concetto complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e pulito con animazioni utili, mentre l'audio presenta una generazione di voiceover coinvolgente, trasformando efficacemente il tuo script in una narrazione dinamica utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video social media accattivante di 15 secondi, rivolto a creatori di contenuti e marketer social media, progettato per annunciare una vendita lampo o un nuovo evento. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e visivamente ricco, incorporando media stock diversi dalla libreria di media/stock support di HeyGen, abbinato a una generazione di voiceover convincente per catturare immediatamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione Marketing

Trasforma i tuoi messaggi di marketing in presentazioni video coinvolgenti senza sforzo, creando contenuti professionali che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per impostare rapidamente la scena per la tua presentazione marketing, o inizia con una tela bianca.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Incorpora il tuo messaggio di marketing aggiungendo testo alle tue scene. Migliora la tua presentazione con un avatar AI per consegnare il tuo script e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori preferiti per mantenere un'identità di brand coerente in tutte le tue presentazioni marketing.
4
Step 4
Esporta la Tua Presentazione Video
Genera il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, pronto per condividere la tua potente presentazione marketing con il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video AI d'impatto per condividere autentiche storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video marketing?

HeyGen, come avanzato generatore di video AI, semplifica la creazione di video marketing trasformando gli script in contenuti professionali senza sforzo. La sua piattaforma intuitiva e i modelli pronti all'uso ti permettono di produrre rapidamente video marketing coinvolgenti senza editing complesso.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per le presentazioni video?

HeyGen è perfetto per le presentazioni video, offrendo avatar AI realistici e capacità di sintesi vocale che catturano il tuo pubblico. Puoi facilmente creare presentazioni video dinamiche con narrazioni coinvolgenti ed elementi visivi per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen supporta la personalizzazione del brand per i video marketing?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video marketing siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Puoi personalizzare i modelli con il tuo logo, i colori del brand e integrare i tuoi media, rendendo ogni video distintamente tuo.

Quanto velocemente posso produrre video di alta qualità con HeyGen?

Con il creatore di video potenziato dall'AI di HeyGen, puoi produrre video di alta qualità in pochi minuti partendo solo da un testo. Il suo flusso di lavoro efficiente, combinato con modelli pre-progettati e generazione automatica di voiceover, accelera notevolmente il tuo processo di creazione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo