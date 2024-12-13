Creatore di Video per Percorsi di Marketing per la Crescita Aziendale

Aumenta la generazione di lead e crea annunci video ad alte prestazioni con il nostro creatore di video per percorsi di marketing, sfruttando potenti capacità di trasformazione del testo in video da script.

497/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai responsabili marketing, illustrando come la creazione efficiente di video possa aumentare la generazione di lead sui social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico, veloce e moderno, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i contenuti a varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi specificamente per i product manager, trasformando una "storia di successo del cliente" in un pezzo promozionale d'impatto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e professionale, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire un messaggio coerente e voci AI chiare e simili a quelle umane. Includi sottotitoli completi per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni per il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video di 1 minuto per inserzionisti digitali e creatori di contenuti, evidenziando come i "modelli di video di marketing" disponibili facilitino la creazione di annunci video ad alte prestazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e persuasivo, con una forte chiamata all'azione e visuali diversificate. Massimizza l'impatto integrando il supporto completo della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e sfruttando i suoi vari Template e scene per un output rapido e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Percorsi di Marketing

Guida senza sforzo il tuo pubblico attraverso il loro percorso con video accattivanti, progettati per coinvolgere e convertire in ogni fase.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli di video di marketing, fornendo un punto di partenza professionale per i tuoi contenuti e garantendo la coerenza del marchio con i Template e scene di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Eleva il tuo messaggio incorporando avatar AI realistici che risuonano con il tuo pubblico di riferimento, migliorando il coinvolgimento e rendendo il tuo percorso di marketing più personale.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Professionali
Affina il tuo video con sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione da parte degli spettatori, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto su tutte le piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video per il percorso di marketing e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per vari canali, come i video sui social media, garantendo la massima portata ed efficacia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video coinvolgenti per costruire fiducia, generare lead e mostrare il tuo valore comprovato.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop che consente agli utenti di trasformare facilmente script in video di marketing professionali. Questo processo semplificato rende la produzione di video di alta qualità accessibile a tutti, dal concetto all'esportazione finale.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli e voci realistiche per i miei video?

Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli e capacità avanzate di sintesi vocale per la creazione di voiceover dal suono naturale. Puoi anche integrare avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, garantendo contenuti coinvolgenti e accessibili.

Quali tipi di video di marketing posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di marketing, inclusi video promozionali, video esplicativi e video per i social media. La nostra vasta libreria di modelli di video di marketing e le potenti capacità del creatore di video AI ti aiutano a iniziare rapidamente.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e diversi formati video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi per il branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video. Inoltre, puoi utilizzare la nostra ricca libreria di risorse stock e regolare facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme prima di esportare i tuoi annunci video ad alte prestazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo