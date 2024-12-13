Creatore di Video per Percorsi di Marketing per la Crescita Aziendale
Aumenta la generazione di lead e crea annunci video ad alte prestazioni con il nostro creatore di video per percorsi di marketing, sfruttando potenti capacità di trasformazione del testo in video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai responsabili marketing, illustrando come la creazione efficiente di video possa aumentare la generazione di lead sui social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico, veloce e moderno, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i contenuti a varie piattaforme social.
Produci un video di 90 secondi specificamente per i product manager, trasformando una "storia di successo del cliente" in un pezzo promozionale d'impatto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e professionale, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire un messaggio coerente e voci AI chiare e simili a quelle umane. Includi sottotitoli completi per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni per il pubblico.
Progetta un annuncio video di 1 minuto per inserzionisti digitali e creatori di contenuti, evidenziando come i "modelli di video di marketing" disponibili facilitino la creazione di annunci video ad alte prestazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e persuasivo, con una forte chiamata all'azione e visuali diversificate. Massimizza l'impatto integrando il supporto completo della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e sfruttando i suoi vari Template e scene per un output rapido e professionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti e ad alta conversione utilizzando AI, generando un forte ROI per le tue campagne di marketing.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video dinamici e clip per i social media che aumentano il coinvolgimento e la visibilità del marchio su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?
HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop che consente agli utenti di trasformare facilmente script in video di marketing professionali. Questo processo semplificato rende la produzione di video di alta qualità accessibile a tutti, dal concetto all'esportazione finale.
HeyGen può generare automaticamente sottotitoli e voci realistiche per i miei video?
Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli e capacità avanzate di sintesi vocale per la creazione di voiceover dal suono naturale. Puoi anche integrare avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, garantendo contenuti coinvolgenti e accessibili.
Quali tipi di video di marketing posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di marketing, inclusi video promozionali, video esplicativi e video per i social media. La nostra vasta libreria di modelli di video di marketing e le potenti capacità del creatore di video AI ti aiutano a iniziare rapidamente.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e diversi formati video?
Assolutamente. HeyGen offre controlli completi per il branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video. Inoltre, puoi utilizzare la nostra ricca libreria di risorse stock e regolare facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme prima di esportare i tuoi annunci video ad alte prestazioni.