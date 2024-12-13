Strumento di Creazione Video Panoramici di Marketing: Potenzia la Tua Presenza di Brand

Crea video panoramici di marketing accattivanti con facilità utilizzando modelli personalizzabili. Trasforma i tuoi script in visuali coinvolgenti con potenti capacità di trasformazione testo-video.

Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per i team di marketing aziendale che desiderano sfruttare strumenti avanzati di editing video AI. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e aziendale, mostrando visualizzazioni di dati complesse ed elementi dell'interfaccia utente, completati da una voce narrante AI professionale e chiara. Evidenzia come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi la creazione di contenuti, presentando un avatar AI che illustra statistiche chiave per un impatto massimo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video panoramico dinamico di 1 minuto per specialisti di marketing digitale incaricati di creare video di marketing coinvolgenti su diverse piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, incorporando colori vivaci e tagli rapidi, accompagnato da musica di sottofondo allegra e alla moda e sottotitoli/caption prominenti per l'accessibilità. Dimostra il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'adattabilità senza soluzione di continuità tra le piattaforme, utilizzando modelli personalizzabili per accelerare la produzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo tecnico di 2 minuti rivolto a sviluppatori software e product manager che introduce una nuova integrazione di stack tecnologico. L'estetica del video dovrebbe essere pulita e precisa, combinando registrazioni dettagliate dello schermo, diagrammi animati e musica di sottofondo sottile allineata al marchio, il tutto narrato da una generazione di voce autorevole e calma. Illustra chiaramente i passaggi di integrazione, incorporando il supporto della libreria multimediale/contenuti stock per arricchire la spiegazione con filmati tecnici pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione interna di 45 secondi per i nuovi dipendenti su come utilizzare efficacemente i nostri strumenti di creazione di video panoramici di marketing. L'approccio visivo dovrebbe essere amichevole e accessibile, impiegando grafiche luminose, evidenziazioni di testo sullo schermo e un tono caldo e incoraggiante da un avatar AI. Mostra il semplice flusso di lavoro drag-and-drop, utilizzando un avatar AI per guidare gli utenti attraverso le caratteristiche chiave e fornendo sottotitoli/caption chiari per tutto il contenuto parlato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona lo Strumento di Creazione Video Panoramici di Marketing

Crea video panoramici di marketing accattivanti senza sforzo con strumenti di editing video AI, progettati per aumentare la consapevolezza del brand e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video con un Modello
Seleziona un modello di video di marketing professionale per avviare il tuo progetto. Sfrutta i "modelli di video di marketing" esistenti per un inizio rapido e d'impatto, o inizia da zero con una tela bianca.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza avanzati "strumenti di editing video AI" per generare contenuti coinvolgenti. Inserisci il tuo script per convertire il testo in video, o carica i tuoi media dalla libreria multimediale per personalizzare ogni scena.
3
Step 3
Migliora con Voci AI e Branding
Eleva la tua narrazione utilizzando un avanzato "generatore di voci AI" per voiceover dal suono naturale. Applica i colori e il logo del tuo brand con i controlli di branding per mantenere la coerenza visiva in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza lo "strumento di creazione video panoramici di marketing" per esportare il tuo video in vari rapporti d'aspetto. Prepara il tuo video di alta qualità per una condivisione senza soluzione di continuità su piattaforme social o incorporato sul tuo sito web.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare il Successo dei Clienti

Sviluppa storie di successo dei clienti coinvolgenti con video AI per costruire fiducia, convalidare le offerte e attrarre nuovi clienti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come avanzato strumento di creazione video di marketing?

HeyGen sfrutta potenti funzionalità AI, inclusa la generazione di testo in video e avatar AI, per semplificare la creazione di video di marketing di alta qualità da semplici script, rendendolo uno strumento di editing video AI efficiente.

Quali opzioni personalizzabili offre HeyGen per il branding nei video di marketing?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video di marketing personalizzabili, permettendoti di incorporare facilmente il logo, i colori e i contenuti stock del tuo brand. Il suo editor intuitivo drag-and-drop semplifica la personalizzazione di ogni scena per aumentare la consapevolezza del brand.

HeyGen integra la generazione di voci AI e opzioni di sottotitoli complete?

Sì, HeyGen dispone di un avanzato generatore di voci AI che crea voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Genera anche automaticamente sottotitoli e caption accurati, migliorando l'accessibilità e la portata del video su piattaforme social.

HeyGen può adattare i video di marketing per diverse piattaforme social in modo efficiente?

HeyGen, come versatile strumento di creazione video, consente un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione per adattare perfettamente i tuoi video di marketing a diverse piattaforme social. Questo assicura che il tuo contenuto appaia professionale ovunque, da Instagram a YouTube.

