Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 1,5 minuti rivolto a creatori di contenuti ed educatori online, dimostrando il processo senza soluzione di continuità di trasformare contenuti scritti in storie visive accattivanti. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e informativo con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e una voce fuori campo amichevole e articolata. Questo video dovrebbe mostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, enfatizzando quanto rapidamente uno script possa diventare un video pronto per essere condiviso su varie piattaforme social, migliorando il coinvolgimento del pubblico e il trasferimento di conoscenze.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dimostrativo aziendale di 2 minuti per agenzie di marketing digitale e dipartimenti di formazione aziendale, concentrandoti sul mantenimento di un forte Branding Personalizzato su tutti gli asset video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato, professionale e ispirare fiducia, incorporando colori del brand coerenti e un tono serio ma motivazionale. Questo video deve illustrare come i diversi modelli e scene di HeyGen possano essere personalizzati per riflettere identità di brand uniche, garantendo che ogni video promozionale e modulo di formazione sia perfettamente allineato con le linee guida aziendali e migliori i tassi di conversione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale energico di 1 minuto rivolto a product manager e aziende di e-commerce, evidenziando la velocità e la qualità nella creazione di spotlight sui prodotti o annunci di funzionalità. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna, dinamica e orientata all'azione, con immagini nitide dei prodotti e una voce fuori campo professionale e vivace. Questo video dovrebbe dimostrare come la generazione di voiceover di HeyGen semplifichi l'aggiunta di narrazioni di alta qualità ai video, trasformando filmati grezzi o immagini statiche in contenuti di video marketing che catturano immediatamente l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Funnel di Marketing

Ottimizza il tuo percorso cliente con video coinvolgenti. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a creare contenuti d'impatto per ogni fase del tuo funnel di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo script video. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando capacità avanzate di 'testo in video', perfette per catturare l'attenzione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una selezione diversificata di 'avatar AI' per presentare il tuo script, migliorando il coinvolgimento e la personalizzazione per i tuoi spettatori.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Rafforza la presenza del tuo brand applicando 'controlli di branding' come loghi personalizzati, colori e musica di sottofondo, garantendo coerenza in tutti i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed 'Esportalo' con opzioni di 'ridimensionamento del rapporto d'aspetto', rendendolo pronto per un'implementazione senza soluzione di continuità su tutte le tue 'piattaforme social' e canali di marketing.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Sfrutta i video AI per creare facilmente potenti testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e guidando i potenziali clienti attraverso il percorso cliente.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per creare video di marketing?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video per convertire gli script in contenuti di marketing coinvolgenti. Questo editor video AI semplifica la produzione di video professionali senza la necessità di attrezzature complesse o competenze di editing estese.

HeyGen può semplificare il processo di creazione video per un funnel di marketing?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video per ogni fase del tuo funnel di marketing con un editor drag-and-drop facile da usare e una vasta gamma di modelli. Questo software di creazione video consente alle aziende di produrre video esplicativi o promozionali di alta qualità in modo efficiente.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i contenuti di video marketing?

HeyGen offre opzioni di Branding Personalizzato robuste, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font direttamente nei tuoi asset di video marketing. Questo assicura coerenza in tutte le tue campagne video promozionali, rafforzando il riconoscimento del brand.

Come possono essere ottimizzati i video di HeyGen per diverse piattaforme social?

HeyGen ti consente di ridimensionare facilmente i video in vari rapporti d'aspetto, garantendo una visualizzazione ottimale su diverse piattaforme social. Puoi anche esportare i tuoi video finali in più formati, pronti per l'uso immediato su canali come Instagram, TikTok o YouTube.

