Generatore di Video Esplicativi di Marketing: Crea Video Coinvolgenti

Trasforma rapidamente le idee in video esplicativi professionali con voce narrante AI e aumenta il coinvolgimento nel marketing.

413/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi rivolto a imprenditori impegnati e startup, mostrando la rapida creazione di contenuti d'impatto. Utilizza un'estetica visiva pulita e professionale con una traccia di sottofondo energica. Evidenzia la comodità di iniziare da modelli e scene personalizzabili e generare video istantaneamente da una semplice funzione di testo-a-video da script, rendendo il software per video esplicativi accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo animato di 60 secondi progettato per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto che cercano di chiarire le descrizioni dei prodotti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e dettagliato, utilizzando animazioni vivaci con una voce narrante professionale e sottotitoli/caption precisi sullo schermo per evidenziare le caratteristiche chiave, completati da contenuti ricchi dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi per marketer digitali e gestori di social media, illustrando come ottimizzare i contenuti per varie piattaforme. La presentazione dovrebbe essere innovativa e tecnologicamente avanzata, utilizzando avatar AI realistici per presentare i punti chiave e dimostrando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per diversi canali social media. Questa piattaforma video AI consente ai creatori di adattare facilmente i loro messaggi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi di Marketing

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti per mostrare il tuo prodotto o servizio, potenziare gli sforzi di marketing e catturare l'attenzione del tuo pubblico con la nostra piattaforma video AI intuitiva.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una varietà di modelli video professionali o incolla il tuo script per generare automaticamente le scene. Qui inizia il tuo video esplicativo di marketing.
2
Step 2
Personalizza Visivi e Narrazione
Dai vita alla tua storia selezionando avatar AI realistici. Genera voci narranti dinamiche dal tuo testo, assicurando che il tuo messaggio risuoni con una voce narrante AI.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Rifiniture
Applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi. Affina ulteriormente il tuo video con font personalizzati e testo e sottotitoli per chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video esplicativo di marketing di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividilo facilmente su diverse piattaforme per aumentare il coinvolgimento e ampliare la tua portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video esplicativi coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia la produzione creativa di video esplicativi?

HeyGen è un potente generatore di video esplicativi di marketing che trasforma le idee in contenuti visivamente sorprendenti. La nostra piattaforma video AI offre una gamma di modelli video e avatar AI realistici, aiutandoti a creare video esplicativi coinvolgenti e animati senza sforzo per aumentare il coinvolgimento.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i miei video esplicativi?

HeyGen fornisce ampi controlli creativi per personalizzare i tuoi video esplicativi. Puoi applicare font personalizzati, utilizzare controlli di branding per loghi e colori, e integrare personaggi animati e brandizzati per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio.

Posso utilizzare voci e avatar generati dall'AI nei miei video esplicativi HeyGen?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella generazione di voci narranti con una varietà di voci naturali. Puoi anche incorporare avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco dinamico e professionale alle descrizioni dei tuoi prodotti e ai contenuti di marketing.

HeyGen è uno strumento online efficiente per creare video esplicativi di alta qualità?

Sì, HeyGen è progettato come uno strumento online intuitivo e software per video esplicativi. La sua interfaccia drag-and-drop, unita alle capacità di testo-a-video da script e sottotitoli automatici, semplifica il processo di creazione di video esplicativi professionali rapidamente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo