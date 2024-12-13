Creatore di Video di Valutazione Marketing: Potenzia le Tue Campagne

Crea facilmente demo video professionali e di alta qualità per le tue valutazioni di marketing utilizzando i nostri modelli e scene.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i social media destinato ai piccoli imprenditori che mirano a migliorare rapidamente la loro visibilità online. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico, luminoso e altamente coinvolgente con musica vivace, presentando un avatar AI amichevole per creare video che catturano l'attenzione degli spettatori senza editing complesso, dimostrando quanto sia facile comunicare messaggi chiave.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di marketing di 60 secondi per i team di comunicazione interna per celebrare aggiornamenti e traguardi aziendali significativi. Questo prompt richiede un'estetica del marchio moderna, informativa e coesa, consegnata con una narrazione chiara e articolata generata utilizzando la "Voiceover generation" di HeyGen, utilizzando diversi "Templates & scenes" per garantire un messaggio professionale e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una demo video completa di 90 secondi per educatori di prodotto che mostrano nuove funzionalità software alla loro base di utenti. L'approccio visivo dovrebbe essere istruttivo ma dinamico, incorporando grafica animata e registrazioni dello schermo, con "Sottotitoli/didascalie" auto-generate per l'accessibilità e una comprensione migliorata, supportato da una ricca "Libreria multimediale/supporto stock" per visuali supplementari, trasformando brevi clip in spiegazioni dettagliate.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Valutazione Marketing

Trasforma facilmente i tuoi dati e intuizioni di marketing in video coinvolgenti e professionali che comunicano chiaramente prestazioni e strategie a qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene per avviare il tuo progetto di video di valutazione marketing, garantendo un punto di partenza professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Dati e Narrazione
Incorpora i tuoi dati di marketing specifici, intuizioni e messaggi. Carica foto, video o utilizza il testo in video da un copione per spiegare efficacemente la tua valutazione.
3
Step 3
Genera Visuali e Audio d'Impatto
Eleva il tuo video con avatar AI, generazione automatica di voiceover e sottotitoli/didascalie precisi per consegnare la tua valutazione con chiarezza e impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi le Tue Intuizioni
Finalizza il tuo video di alta qualità ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su piattaforme, da presentazioni interne a canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI accattivanti per evidenziare le storie di successo dei clienti, migliorando la tua credibilità di marketing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di marketing professionali?

HeyGen ti consente di produrre video professionali per un marketing video efficace e una valutazione di marketing completa. Sfrutta avatar AI e generazione di testo in video per creare contenuti raffinati rapidamente.

HeyGen è un creatore di video facile per contenuti di alta qualità?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video facile, permettendo a chiunque di creare contenuti video di alta qualità senza esperienza precedente. Utilizza modelli predefiniti e una ricca libreria multimediale per semplificare il tuo processo di creazione video.

Che tipi di video posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video, inclusi video coinvolgenti per i social media, aggiornamenti aziendali informativi e moduli di formazione efficaci per formare il tuo team. È anche ideale per realizzare demo video accattivanti.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda, i colori e altri asset del marchio in tutti i tuoi video professionali. Questo assicura un messaggio di marca coerente in tutti i tuoi sforzi di marketing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo