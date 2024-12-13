Creatore di Video per l'Abilitazione al Marketing: Potenzia la Tua Strategia

Crea rapidamente video di marketing coinvolgenti con il nostro creatore di video AI, utilizzando modelli e scene professionali.

Crea un video di marketing coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che desiderano promuovere rapidamente il loro nuovo prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accattivante con grafiche moderne, accompagnato da una voce narrante AI energica e amichevole. Evidenzia quanto sia facile produrre video di marketing professionali con un creatore di video di marketing AI, mostrando in particolare l'efficiente generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco di classe senza sforzo extra.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo conciso di 60 secondi rivolto a potenziali clienti che necessitano di una chiara comprensione di una funzionalità software complessa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e professionale, con un avatar AI accessibile che presenta le informazioni chiave. Questo video dovrebbe dimostrare il potere dei video esplicativi nel semplificare i concetti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per offrire una presentazione simile a quella umana senza bisogno di un presentatore reale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing vivace di 30 secondi per le piattaforme social, rivolto a marketer digitali e creatori di contenuti che cercano di aumentare l'engagement. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce con transizioni alla moda e colori vivaci, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Questo video dovrebbe illustrare quanto sia facile creare video di marketing di impatto, enfatizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi perfettamente a qualsiasi piattaforma social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding interno professionale di 60 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandosi sulla cultura aziendale e sui valori chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere coerente con il branding aziendale, utilizzando sovrapposizioni di testo pulite e filmati di stock pertinenti, accompagnati da un tono narrativo chiaro e rassicurante. Questo video mira a utilizzare uno strumento di creazione video per le comunicazioni interne, dimostrando la funzione di testo a video di HeyGen per convertire rapidamente i contenuti scritti in un video coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Abilitazione al Marketing

Crea video di marketing coinvolgenti senza sforzo, sfruttando l'AI per semplificare il tuo processo di produzione e raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia selezionando da una vasta libreria di modelli video pre-progettati su misura per varie esigenze di marketing, fornendo una base rapida per i tuoi contenuti.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Rafforza il tuo messaggio incorporando avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti, portando un tocco umano ai tuoi video di marketing senza la necessità di riprese.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicura la coerenza del brand personalizzando facilmente il tuo video con il logo della tua azienda, i colori e altri controlli di branding per mantenere un aspetto professionale e unificato.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme social e esportalo in alta qualità, pronto per le tue campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video di testimonianze dei clienti coinvolgenti con l'AI, costruendo fiducia e dimostrando il valore dei tuoi prodotti o servizi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per il marketing?

HeyGen è un leader nel settore dei creatori di video AI che trasforma il testo in video di marketing coinvolgenti, semplificando la produzione di contenuti per le aziende. Utilizza un'AI avanzata per generare avatar AI realistici e voiceover AI, rendendolo un creatore di video per l'abilitazione al marketing indispensabile per campagne diversificate.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video con elementi di branding specifici?

Sì, HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione del branding, permettendo agli utenti di integrare senza problemi loghi, colori del brand e elementi visivi unici nei loro video di marketing. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand su tutte le piattaforme social.

Quali caratteristiche rendono HeyGen uno strumento di creazione video accessibile a tutti i livelli di competenza?

HeyGen fornisce un editor drag-and-drop facile da usare e una vasta gamma di modelli video professionali, rendendo la creazione di video di marketing di alta qualità accessibile a tutti. Puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

HeyGen sfrutta l'AI per contenuti video realistici e professionali?

Assolutamente. HeyGen utilizza avatar AI all'avanguardia e voiceover AI per creare video di marketing altamente realistici e dinamici con il minimo sforzo. Questa capacità del creatore di video AI assicura contenuti di qualità professionale che catturano il pubblico e migliorano le tue strategie di video marketing.

