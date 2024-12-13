Creatore di Video per Contenuti di Marketing per Campagne Coinvolgenti

Sblocca la creazione rapida di video per tutte le tue esigenze di marketing utilizzando AI e avatar realistici di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i marketer digitali e i content strategist, concentrandosi sul potere dell'AI per trasformare la loro produzione video. Utilizza uno stile visivo moderno ed elegante con transizioni dinamiche e una voce coinvolgente generata dalla funzione "Generazione di voiceover" di HeyGen. Questo video dovrebbe illustrare come HeyGen serva come un avanzato "creatore di video AI" con "avatar realistici" per ottimizzare il loro flusso di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti e gestori di social media, dimostrando come massimizzare la portata dei video su diverse piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e informativo, con "Sottotitoli/didascalie" facili da leggere e musica di sottofondo energica. Evidenzia la capacità di HeyGen di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per "riproporre i tuoi video" per vari canali social media.
Prompt di Esempio 3
Genera un video sofisticato di 2 minuti per agenzie di marketing e team di comunicazione aziendale, illustrando il potenziale a livello aziendale di HeyGen. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva aziendale e professionale, con una voce sicura e mostrando come creare contenuti raffinati sfruttando l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. Questo video posizionerà HeyGen come l'ultimo "creatore di video di marketing" per "creare video in linea con il brand".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Contenuti di Marketing

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi di marketing in video coinvolgenti con il nostro intuitivo creatore di video AI, progettato per la creazione di contenuti di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Marketing
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di marketing. La nostra funzione di testo in video alimentata da AI converte istantaneamente le tue parole in uno script professionale, formando la base per il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona Visual Accattivanti
Scegli da una vasta libreria di modelli o seleziona avatar AI realistici per rappresentare visivamente il tuo brand. Questo passaggio assicura che il tuo video di marketing catturi l'attenzione del pubblico fin dall'inizio.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Mantieni la coerenza del brand incorporando facilmente il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi, rendendo ogni video unicamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme social media. Il tuo video di marketing è ora pronto per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video coinvolgenti alimentati dall'AI, costruendo fiducia e dimostrando efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing AI?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che trasforma il testo in video con avatar realistici, consentendo agli utenti di creare video di marketing professionali in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video di contenuti di marketing in linea con il brand?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti e modelli di video di marketing personalizzati, permettendoti di mantenere un'identità di brand coerente utilizzando il suo editor intuitivo drag-and-drop per video in linea con il brand.

Quali strumenti offre HeyGen per riproporre i video di marketing?

HeyGen offre strumenti di editing intuitivi e funzionalità di automazione intelligente, rendendo semplice riproporre i tuoi video per varie piattaforme social media e massimizzare la portata del tuo video marketing.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare video di marketing da script?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI per generare video da testo, trasformando efficacemente i tuoi script direttamente in video di marketing coinvolgenti con le sue avanzate capacità di testo in video.

