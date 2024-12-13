Il tuo Generatore di Video di Contenuti di Marketing AI per una Crescita Rapida

Produci video di marketing coinvolgenti con avatar AI fotorealistici, dando vita ai tuoi script senza riprese complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi rivolto a responsabili di prodotto e creatori di contenuti, dimostrando come HeyGen semplifichi la creazione di 'video esplicativi'. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva chiara e professionale con animazioni pulite e transizioni sottili, completato da una 'Generazione di voiceover' sicura e articolata che origina da 'Testo a video da script'. Questo illustrerà la capacità della piattaforma di trasformare contenuti scritti in narrazioni coinvolgenti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi progettato per marketer di performance e team creativi, illustrando come HeyGen potenzi la rapida 'CREAZIONE DI ANNUNCI' per campagne diversificate. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce, dimostrando vari formati di annunci su diverse piattaforme, con filmati d'impatto dalla 'Libreria multimediale/supporto stock'. L'audio energico dovrebbe sottolineare l'efficienza dell'uso di 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per adattare i contenuti a più canali senza soluzione di continuità, aiutando gli utenti a creare 'video annunci vincenti' in pochi minuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo di 30 secondi per formatori aziendali e responsabili di brand, enfatizzando la capacità di 'personalizzare video AI' per comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e allineato al brand, utilizzando sfondi brandizzati e illuminazione professionale per gli 'avatar AI'. Una voce amichevole e autorevole generata tramite 'Generazione di voiceover' dovrebbe guidare gli spettatori, evidenziando come l'aggiunta di 'avatar AI' unici possa personalizzare efficacemente la formazione o i messaggi del brand.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Contenuti di Marketing

Crea video di marketing coinvolgenti in modo efficiente. Trasforma il testo in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali, pronti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di marketing o testo. La nostra piattaforma utilizza questo input per la generazione di testo a video, ponendo le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio con impatto.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Audio
Migliora il tuo video con musica di sottofondo, risorse della libreria multimediale e applica controlli di branding, come il tuo logo e i colori del brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di marketing di alta qualità ed esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per diverse piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in storie video coinvolgenti potenziate da AI per costruire fiducia, dimostrare valore e attrarre nuovi clienti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la generazione di video di contenuti di marketing?

HeyGen ti consente di creare video di marketing coinvolgenti con il suo avanzato generatore di video AI, trasformando il testo in contenuti visivi di alta qualità. La nostra piattaforma agisce come un potente creatore di video AI, semplificando l'intero processo di creazione video.

HeyGen offre avatar AI personalizzabili e modelli di video?

Sì, HeyGen fornisce una vasta libreria di avatar AI realistici e modelli di video professionali per avviare i tuoi progetti. Il nostro editor video online intuitivo presenta strumenti di trascinamento, rendendo la personalizzazione semplice per qualsiasi utente.

Quali tipi di video di marketing posso creare con HeyGen?

HeyGen è un versatile creatore di video promozionali, che ti consente di produrre una vasta gamma di video di marketing, inclusi video coinvolgenti per i social media e video esplicativi informativi. Libera la tua creatività per catturare il tuo pubblico su varie piattaforme.

HeyGen può generare voiceover realistici e convertire il testo in video?

Assolutamente! La capacità innovativa di testo a video AI di HeyGen ti consente di generare istantaneamente video professionali dai tuoi script. A completamento, il nostro avanzato generatore di voiceover AI fornisce voiceover realistici in più lingue, migliorando l'impatto del tuo video.

