Generatore di Video per Campagne di Marketing: Creazione di Annunci con AI
Trasforma i tuoi copioni in annunci video coinvolgenti senza sforzo con la nostra funzione da testo a video, progettata per i marketer per aumentare il ROAS.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video esplicativo pratico di 90 secondi rivolto alle aziende che cercano di mostrare efficacemente i loro prodotti. Il video necessita di uno stile visivo pulito e coinvolgente con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante amichevole e informativa generata utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen. Dimostra come costruire rapidamente video professionali di prodotto utilizzando i modelli progettati professionalmente di HeyGen e integrando immagini accattivanti dalla sua vasta libreria multimediale/supporto stock per generare contenuti con AI, enfatizzando la facilità d'uso e l'alta qualità del risultato.
Progetta un video efficiente di 45 secondi per team di marketing globali che cercano di localizzare rapidamente i contenuti. Adotta uno stile visivo dinamico e culturalmente inclusivo, con avatar AI diversi e un design audio nitido e adattabile. Il video dovrebbe mostrare con forza la capacità di HeyGen di localizzare in ogni lingua, dimostrando come i sottotitoli/caption possano essere facilmente aggiunti e come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto permettano un rapido adattamento su diverse piattaforme internazionali, rendendo l'editing video AI senza soluzione di continuità per campagne globali.
Crea un video energico di 30 secondi specificamente per creatori di contenuti e marketer sui social media. Utilizza un'estetica visiva moderna e veloce con musica di sottofondo vivace e tagli rapidi. Questo video dovrebbe evidenziare come HeyGen consente agli utenti di creare video di impatto per i social media e annunci video UGC con velocità, concentrandosi sulla flessibilità di utilizzare vari modelli e scene e la comodità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme, insieme all'integrazione senza soluzione di continuità di media dalla libreria multimediale/supporto stock.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI per produrre annunci video accattivanti ed efficaci per le tue campagne di marketing in pochi minuti, ottenendo risultati migliori.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Produci rapidamente video e clip coinvolgenti su misura per i social media, migliorando la presenza online del tuo marchio e la portata del pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica la produzione video l'AI Video Generator di HeyGen?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare la creazione di video, permettendo agli utenti di generare contenuti con AI da testo o copioni. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e gli strumenti di editing video AI semplificano compiti complessi, rendendo la produzione video professionale accessibile a tutti.
HeyGen può aiutare a localizzare i contenuti video per un pubblico globale?
Assolutamente. HeyGen supporta la localizzazione dei tuoi contenuti video in ogni lingua generando voiceover in numerose lingue e aggiungendo automaticamente i sottotitoli. Puoi anche utilizzare diversi attori AI per rappresentare varie demografie, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale.
Quali funzionalità offre HeyGen per una gestione efficiente delle campagne video?
HeyGen fornisce strumenti robusti per la generazione efficiente di video per campagne di marketing, inclusi strumenti per creare rapidamente varianti multiple di video. Per utenti avanzati, HeyGen offre anche un'API per integrare la creazione di video nei flussi di lavoro esistenti, consentendo maggiore automazione e scalabilità.
Come posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando HeyGen per i miei video?
HeyGen ti permette di mantenere una forte coerenza del marchio attraverso una libreria di modelli progettati professionalmente che possono essere personalizzati con gli asset specifici del tuo marchio. Puoi facilmente creare contenuti brandizzati per video di prodotto aggiungendo B-Roll e altri elementi visivi, assicurando un aspetto coeso e professionale.