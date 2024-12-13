Generatore di Campagne di Marketing: Crea Strategie Vincenti Immediatamente

Accelera la creazione di contenuti e realizza campagne di marketing coinvolgenti più velocemente con video professionali generati da avatar AI.

Scopri come rivoluzionare la tua creazione di contenuti con un video di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e marketer digitali che faticano a mantenere la coerenza nei contenuti. Visualizza un utente che trasforma rapidamente idee in video professionali utilizzando la funzione di conversione da testo a video di HeyGen, potenziata da visuali dinamiche ed energiche e una voce narrante amichevole e professionale di un avatar AI. Questo dimostra come la piattaforma funzioni come un potente generatore di campagne di marketing, semplificando il loro flusso di lavoro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sfrutta il potenziale della tua strategia di marketing in un video di 45 secondi progettato per i responsabili marketing in cerca di efficienza. Presenta un'estetica pulita e moderna con eleganti visualizzazioni di dati, dimostrando come HeyGen funzioni come un assistente di marketing AI. Evidenzia l'integrazione senza soluzione di continuità di modelli e scene pre-progettati e la qualità della generazione di voiceover per produrre rapidamente video ad alto impatto che elevano la comunicazione strategica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video accattivante di 60 secondi per strateghi del brand e agenzie creative, illustrando come elevare campagne di marketing diversificate. Utilizza visuali creative e illustrative che mostrano vari estetiche di brand, guidate da una voce narrante coinvolgente e leggermente giocosa di un avatar AI con personalizzazione della voce del brand. Sottolinea come l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen potenzi narrazioni uniche, allineandosi perfettamente con identità di brand distinte.
Prompt di Esempio 3
Crea un video convincente di 30 secondi per pubblicitari e imprenditori e-commerce che mirano a potenziare il loro testo pubblicitario. Presenta visuali veloci e orientate alla soluzione che dimostrano risultati rapidi, accompagnate da una voce narrante chiara e diretta e sottotitoli/caption essenziali. Questo mette in evidenza la capacità di HeyGen di produrre rapidamente visuali coinvolgenti per annunci, con il vantaggio aggiunto di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo una consegna perfetta su tutti i canali di marketing.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Campagne di Marketing

Sfrutta l'AI per progettare rapidamente campagne di marketing d'impatto, generare contenuti coinvolgenti e produrre video professionali che catturano l'attenzione del tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Campagna
Inserisci il tuo concetto di campagna e sfrutta il nostro assistente di marketing AI per redigere narrazioni coinvolgenti. Questa funzione ti guida nella creazione di uno script, pronto per la conversione da testo a video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Asset Visivi
Migliora l'appeal della tua campagna selezionando tra una gamma di modelli e scene professionali. Puoi anche integrare avatar AI realistici per trasmettere direttamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicura la coerenza del brand utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per riflettere il tuo stile unico. Personalizza la voce e il tono per una personalizzazione efficace della voce del brand.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a diverse piattaforme. Questo assicura che le tue campagne di marketing siano perfettamente ottimizzate per ogni canale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Successo del Cliente

Crea facilmente video AI coinvolgenti per evidenziare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e rafforzando la tua proposta di valore.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come assistente di marketing AI per la creazione di contenuti?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti trasformando script in video professionali con avatar AI e voiceover. Questo consente la produzione rapida di campagne di marketing diversificate per vari canali di marketing, migliorando significativamente la tua strategia di marketing complessiva.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare le campagne di marketing?

HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e colori del brand, insieme a una ricca libreria multimediale e modelli versatili. Questo permette agli utenti di creare contenuti visivi che si allineano perfettamente con la personalizzazione della voce del brand per sforzi di marketing sui social media o via email efficaci.

HeyGen può davvero agire come un generatore di campagne di marketing per varie piattaforme?

Sì, HeyGen agisce come un potente generatore di campagne di marketing, consentendo la produzione di contenuti video coinvolgenti adatti a diversi canali di marketing. Il ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicura che i tuoi video siano ottimizzati per piattaforme come i social media e persino per l'uso in testi pubblicitari o pagine di destinazione.

Quali strumenti AI specifici fornisce HeyGen per una creazione di contenuti efficiente?

Gli strumenti AI avanzati di HeyGen, come la conversione da testo a video e gli avatar AI, accelerano notevolmente il processo di creazione di contenuti. Questa efficienza consente ai marketer di concentrarsi sulla strategia e sul loro pubblico di riferimento, producendo visuali di alta qualità per campagne di marketing più rapidamente.

