Sblocca la Crescita con il Nostro Creatore di Video Esplicativi per Campagne di Marketing
Crea facilmente video di marketing coinvolgenti con la nostra capacità di testo-a-video da script, trasformando idee in contenuti esplicativi accattivanti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video elegante di 45 secondi per i professionisti del marketing che mirano a scalare la produzione di contenuti, illustrando l'efficienza di un creatore di video AI. Utilizza uno stile visivo moderno e pulito con toni professionali, presentando 'avatar AI' coinvolgenti e una 'Generazione di voce narrante' precisa per trasmettere messaggi chiave in modo dinamico.
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti e marketer che cercano soluzioni video rapide e personalizzabili, evidenziando la potenza di diversi 'modelli video'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e informativo, sfruttando diversi 'Modelli e scene' per dimostrare versatilità, completato da 'Sottotitoli/didascalie' chiari per l'accessibilità su varie piattaforme.
Crea un video incisivo di 30 secondi specificamente per i team di marketing che mirano a un maggiore coinvolgimento sui social media con i loro video di marketing. Questo video dovrebbe adottare uno stile veloce e visivamente ricco, integrando contenuti accattivanti dalla 'Libreria multimediale/supporto stock' e mostrando la flessibilità del 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per l'ottimizzazione delle piattaforme, il tutto accompagnato da una colonna sonora energica.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video di grande impatto e alte prestazioni utilizzando l'AI per le tue campagne di marketing, migliorando il coinvolgimento e le conversioni.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea istantaneamente video e clip accattivanti per i social media per spiegare efficacemente prodotti o servizi e aumentare la portata della tua campagna.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la mia campagna di marketing con video esplicativi?
HeyGen è un avanzato creatore di video AI che ti consente di creare video esplicativi per campagne di marketing coinvolgenti. Utilizza modelli personalizzabili e avatar AI per generare rapidamente video di marketing professionali da uno script, rendendo le tue campagne più coinvolgenti ed efficaci.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per tutti gli utenti?
HeyGen offre un'interfaccia facile da usare e capacità AI robuste, permettendo una creazione di testo-a-video senza sforzo. I suoi avatar AI e il generatore di voce AI semplificano il processo di produzione, rendendo HeyGen un creatore di video AI accessibile per utenti diversi.
HeyGen può aiutare a creare contenuti video diversi oltre al marketing?
Assolutamente. Come piattaforma completa di creazione video, HeyGen offre una vasta libreria di media stock e modelli personalizzabili per varie esigenze di contenuto. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare le sue funzionalità di editor video per produrre video di alta qualità per qualsiasi scopo.
Come supporta HeyGen la coerenza del brand nella produzione video?
HeyGen dà priorità alla coerenza del tuo brand con controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e colori specifici in qualsiasi video. Come piattaforma versatile di creazione video, offre modelli personalizzabili per garantire che ogni contenuto rifletta perfettamente l'identità del tuo brand.