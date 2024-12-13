Sblocca la Crescita con il Nostro Creatore di Video Esplicativi per Campagne di Marketing

Crea facilmente video di marketing coinvolgenti con la nostra capacità di testo-a-video da script, trasformando idee in contenuti esplicativi accattivanti.

Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che lanciano un nuovo prodotto, mostrando quanto sia facile utilizzare un creatore di video esplicativi per campagne di marketing coinvolgenti. Adotta uno stile visivo luminoso ed energico con musica di sottofondo vivace e una voce narrante AI chiara, dimostrando il potere del 'Testo-a-video da script' per trasformare idee in immagini accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante di 45 secondi per i professionisti del marketing che mirano a scalare la produzione di contenuti, illustrando l'efficienza di un creatore di video AI. Utilizza uno stile visivo moderno e pulito con toni professionali, presentando 'avatar AI' coinvolgenti e una 'Generazione di voce narrante' precisa per trasmettere messaggi chiave in modo dinamico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti e marketer che cercano soluzioni video rapide e personalizzabili, evidenziando la potenza di diversi 'modelli video'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e informativo, sfruttando diversi 'Modelli e scene' per dimostrare versatilità, completato da 'Sottotitoli/didascalie' chiari per l'accessibilità su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video incisivo di 30 secondi specificamente per i team di marketing che mirano a un maggiore coinvolgimento sui social media con i loro video di marketing. Questo video dovrebbe adottare uno stile veloce e visivamente ricco, integrando contenuti accattivanti dalla 'Libreria multimediale/supporto stock' e mostrando la flessibilità del 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per l'ottimizzazione delle piattaforme, il tutto accompagnato da una colonna sonora energica.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Campagne di Marketing

Crea rapidamente ed efficacemente video esplicativi di marketing coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, trasformando i messaggi della tua campagna in storie visive accattivanti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli personalizzabili progettati per campagne di marketing o inizia con una tela bianca per la creazione di testo-a-video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto e Avatar
Inserisci il tuo script di marketing, poi arricchisci il tuo video selezionando un avatar AI per presentare visivamente il tuo messaggio, garantendo una consegna professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Voce Narrante
Utilizza il generatore di voce AI integrato per creare voci narranti dal suono naturale che articolano chiaramente il messaggio della tua campagna di marketing con qualità audio professionale.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta
Rivedi il tuo video esplicativo, apporta eventuali aggiustamenti finali utilizzando l'interfaccia facile da usare, e poi esportalo per un uso immediato nelle tue campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video di storie di successo dei clienti coinvolgenti con l'AI per costruire fiducia e dimostrare valore all'interno della tua strategia di campagna di marketing.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia campagna di marketing con video esplicativi?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che ti consente di creare video esplicativi per campagne di marketing coinvolgenti. Utilizza modelli personalizzabili e avatar AI per generare rapidamente video di marketing professionali da uno script, rendendo le tue campagne più coinvolgenti ed efficaci.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per tutti gli utenti?

HeyGen offre un'interfaccia facile da usare e capacità AI robuste, permettendo una creazione di testo-a-video senza sforzo. I suoi avatar AI e il generatore di voce AI semplificano il processo di produzione, rendendo HeyGen un creatore di video AI accessibile per utenti diversi.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video diversi oltre al marketing?

Assolutamente. Come piattaforma completa di creazione video, HeyGen offre una vasta libreria di media stock e modelli personalizzabili per varie esigenze di contenuto. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare le sue funzionalità di editor video per produrre video di alta qualità per qualsiasi scopo.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nella produzione video?

HeyGen dà priorità alla coerenza del tuo brand con controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e colori specifici in qualsiasi video. Come piattaforma versatile di creazione video, offre modelli personalizzabili per garantire che ogni contenuto rifletta perfettamente l'identità del tuo brand.

