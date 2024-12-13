generatore di video pronto per il mercato per video di marketing sorprendenti

Genera rapidamente video coinvolgenti in linea con il brand utilizzando il nostro generatore di video AI. Utilizza controlli avanzati di branding per un messaggio coerente.

Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come un creatore di video di marketing possa produrre facilmente video in linea con il brand. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con un avatar AI amichevole che spiega i benefici con una generazione di voiceover chiara e sicura.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Immagina un video tutorial di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori online, dimostrando la potenza del video generativo AI per una rapida creazione di video. Adotta uno stile visivo dinamico e informativo, evidenziando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare lezioni complesse in contenuti visivi coinvolgenti, completi di sottotitoli generati automaticamente.
Sviluppa uno spot pubblicitario AI di 30 secondi per inserzionisti digitali e marchi di e-commerce, enfatizzando HeyGen come un generatore di video pronto per il mercato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e accattivante, utilizzando modelli pre-progettati e scene dalla libreria multimediale/supporto stock per creare rapidamente annunci ad alto impatto.
Progetta un video conciso di 15 secondi per i social media per comunicatori di brand, illustrando quanto sia facile produrre video sorprendenti in linea con il brand con un generatore di video AI. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e concisa, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme, abbinato a una generazione di voiceover energica per catturare immediatamente l'attenzione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il tuo generatore di video pronto per il mercato

Trasforma senza sforzo le idee in video professionali di alta qualità progettati per catturare l'attenzione e trasmettere il tuo messaggio con precisione.

Crea il tuo script
Inizia incollando il tuo script o utilizzando la nostra interfaccia intuitiva per generare contenuti. Sfrutta le potenti capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen per dare vita alle tue parole istantaneamente.
Scegli il tuo avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Personalizza il loro aspetto e la voce per assicurarti che il tuo video sia perfettamente in linea con il brand.
Applica elementi raffinati
Rifinisci il tuo video con elementi professionali. Genera automaticamente sottotitoli accurati per l'accessibilità e assicurati che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio con il supporto multilingue.
Esporta per la distribuzione
Finalizza la tua creazione esportando il video in vari formati di rapporto d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme. Il tuo creatore di video di marketing è pronto per essere distribuito immediatamente su tutti i tuoi canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze clienti coinvolgenti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e dimostrano efficacemente il valore del prodotto.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti con l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di video generativo AI per trasformare il testo in immagini coinvolgenti. La nostra piattaforma consente agli utenti di creare video professionali utilizzando avatar AI e robuste capacità di trasformazione del testo in video, semplificando il tuo processo di creazione video.

Come assicura HeyGen che i miei video di marketing siano in linea con il brand?

HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, all'interno della sua interfaccia di editing intuitiva. Questo ti permette di produrre video di marketing e video per i social media di alta qualità, perfettamente allineati con l'identità della tua azienda.

Cosa rende HeyGen un generatore di video efficiente e pronto per il mercato?

HeyGen semplifica i flussi di lavoro di produzione complessi con il suo editor intuitivo e il sistema di trascinamento, consentendo una rapida creazione di video. Questo rende HeyGen un generatore di video pronto per il mercato, permettendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti professionali senza esperienza approfondita con software di editing.

HeyGen può supportare la creazione di video in più lingue?

Sì, HeyGen offre un ampio supporto multilingue, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli automatici, per ampliare la portata del tuo pubblico. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti video siano accessibili e di impatto a livello globale.

