Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 30 secondi progettato per i team di marketing, che mostri come il tuo nuovo prodotto si adatta a diversi segmenti di mercato, con un'estetica visiva elegante e moderna e elementi di branding vivaci, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per garantire coerenza con il marchio.
Prompt di Esempio 2
Per i team di sviluppo aziendale globale, sviluppa un video riassuntivo di 60 secondi sul mercato, presentando nuove opportunità con immagini globali e diversificate e un tono professionale ma accessibile, consentendo la comprensione attraverso le regioni grazie ai sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Per aumentare l'engagement sui social media, produci un clip rapido di 15 secondi rivolto ai creatori di contenuti, utilizzando immagini veloci e accattivanti e testo audace con brevi e incisivi sound bites, facilitato dal ridimensionamento del rapporto d'aspetto e dalle esportazioni di HeyGen per un adattamento ottimale alla piattaforma.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Riassuntivi per l'Espansione del Mercato

Crea senza sforzo video riassuntivi professionali per l'espansione del mercato che comunichino chiaramente la tua strategia e i tuoi progressi agli stakeholder, stimolando l'engagement e la comprensione.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia selezionando un modello adatto o partendo da zero utilizzando la funzione intuitiva di testo-a-video. Questo ti permette di delineare rapidamente la narrazione per il tuo video riassuntivo di espansione del mercato.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo riassunto di espansione del mercato con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale e applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori. Questo assicura che il tuo video sia coerente e in linea con il marchio.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Eleva il tuo riassunto di espansione del mercato con voiceover professionali. Basta inserire il tuo script e la capacità avanzata di generazione di voiceover creerà una narrazione dal suono naturale per il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Riassunto
Una volta completato il tuo video riassuntivo di espansione del mercato, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Condividi i tuoi video di marketing con il tuo team e gli stakeholder per massimizzare l'engagement.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità in nuovi mercati mostrando storie di successo dei clienti coinvolgenti con video potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per i video di marketing?

HeyGen offre una piattaforma facile da usare che semplifica la creazione di video AI. Gli utenti possono sfruttare modelli personalizzabili e funzionalità AI per produrre video di marketing coinvolgenti in modo efficiente, garantendo un prodotto finale creativo e raffinato.

HeyGen può produrre video esplicativi di alta qualità?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video esplicativi, permettendo agli utenti di creare contenuti professionali e coerenti con il marchio. Dispone di avatar AI realistici e voiceover di alta qualità per trasmettere efficacemente informazioni complesse.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop. Puoi garantire che i tuoi video siano coerenti con il marchio integrando il tuo logo e i tuoi colori, e utilizzando una ricca libreria di media stock per migliorare la tua visione creativa.

Quanto velocemente posso generare video coinvolgenti per i social media con HeyGen?

HeyGen accelera il processo di creazione di video coinvolgenti per i social media. Con l'Editing Basato su Testo e funzionalità AI efficienti, puoi rapidamente produrre contenuti accattivanti che aumentano l'engagement come un leader nella creazione di video.

