Comprensione dello Sviluppo del Mercato con il Video Maker per la Crescita Aziendale

Crea video di marketing coinvolgenti che promuovono la comprensione dello sviluppo del mercato. Sfrutta la potente funzione Text-to-video da script per una rapida creazione di contenuti.

309/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo professionale di 45 secondi per i product manager per introdurre una nuova funzione complessa, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover chiari per fornire informazioni con un tono amichevole e informativo e un'estetica visiva pulita e professionale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video breve e dinamico di 60 secondi per i social media manager e i creatori di contenuti, dimostrando la creazione rapida di contenuti attraverso i vari modelli video di HeyGen e il supporto di una ricca libreria di media/stock, abbracciando uno stile visivamente coinvolgente e consapevole delle tendenze adatto a diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di testimonianza cliente autentico di 30 secondi rivolto ai team di vendita e marketing che mirano a costruire fiducia, caratterizzato da una voce personale e visuali professionali, migliorato dai sottotitoli/caption automatici di HeyGen e dal ridimensionamento e esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per una vasta portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Video Maker per la Comprensione dello Sviluppo del Mercato

Crea facilmente video di marketing perspicaci per analizzare e comunicare strategie di sviluppo del mercato, coinvolgendo il tuo pubblico con contenuti visivi dinamici.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando la tua analisi di mercato o strategia. Utilizza la funzione Text-to-video da script per trasformare rapidamente il tuo testo in uno storyboard video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente che si allineano con la tua analisi di mercato o strategia.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Raffina il tuo video con l'identità unica del tuo brand. Usa i controlli di branding per applicare il tuo logo, colori e font per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi le Tue Intuizioni
Finalizza il tuo video di sviluppo del mercato ed esportalo in vari rapporti d'aspetto. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per condividere i tuoi contenuti video coinvolgenti su tutte le piattaforme rilevanti per informare e coinvolgere i tuoi stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video convincenti e storie di successo per costruire fiducia e convalidare la tua comprensione del mercato e le tue offerte.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione video permettendo agli utenti di generare video di marketing con avatar AI e Text-to-video da script, snellendo significativamente la creazione di contenuti per varie piattaforme. Questo potente strumento di video maker aiuta a sviluppare una forte strategia di video marketing.

Quali tipi di contenuti video posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti video, inclusi video promozionali, video esplicativi e contenuti per i social media, utilizzando modelli progettati professionalmente. Gli strumenti versatili di HeyGen sono perfetti per sviluppare un video marketing d'impatto.

HeyGen può aiutare il mio brand a mantenere la coerenza nei video di marketing?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand in tutti i tuoi video di marketing. Questo assicura un'identità di brand coerente in tutti i tuoi contenuti video, migliorata dalle capacità AI come la generazione di voiceover.

È veloce produrre video di alta qualità usando HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per l'efficienza, trasformando rapidamente gli script in contenuti video professionali utilizzando Text-to-video da script e avatar AI. Questo riduce drasticamente il processo di creazione video, rendendolo un video maker ideale per la comprensione dello sviluppo del mercato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo