Produci un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri un processo di produzione complesso, rivolto a potenziali clienti B2B e investitori. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando diagrammi animati e riprese in loco, completati da una voce narrante professionale e sicura. Gli utenti possono sfruttare la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare facilmente spiegazioni dettagliate in una narrazione visivamente accattivante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Progetta un video prodotto coinvolgente di 45 secondi che metta in evidenza le caratteristiche e i benefici di un nuovo articolo fabbricato per consumatori e partner al dettaglio. Questa presentazione dinamica dovrebbe mostrare il prodotto in vari scenari reali, accompagnata da musica vivace e una narrazione chiara ed entusiasta fornita da un "avatar AI" di HeyGen, garantendo una presentazione accattivante e memorabile.
Crea un video promozionale ispiratore di 30 secondi che sottolinei l'impegno di un'azienda manifatturiera per l'innovazione e la sostenibilità, rivolto ai colleghi del settore e al pubblico generale. Lo stile visivo dovrebbe essere all'avanguardia e visivamente ricco, incorporando riprese di fabbrica di alta qualità e sovrapposizioni grafiche provenienti direttamente dall'ampia "Media library/stock support" di HeyGen, il tutto accompagnato da una voce narrante aspirazionale.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi per formare nuovi dipendenti su una procedura operativa chiave all'interno di un impianto di produzione. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo chiaro e passo-passo utilizzando animazioni semplici e sovrapposizioni di testo, con una voce narrante facile da comprendere. Assicurati l'accessibilità per diversi apprendenti generando automaticamente "Sottotitoli/didascalie" utilizzando HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Produzione

Crea facilmente video professionali di produzione e prodotto con la piattaforma AI di HeyGen, semplificando il tuo processo di produzione dal concetto al completamento.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una varietà di modelli e scene pre-progettati ottimizzati per contenuti industriali, oppure inizia con una tela bianca per un controllo creativo completo sul tuo video di produzione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Carica le tue riprese, immagini di prodotto ed elementi di branding. Sfrutta gli avatar AI per narrare processi complessi o mostrare le caratteristiche del prodotto con un tocco umano.
3
Step 3
Raffina e Migliora
Eleva il tuo video con tocchi professionali. Genera automaticamente sottotitoli/didascalie per accessibilità e chiarezza, assicurando che il tuo messaggio sia compreso a livello globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di produzione è perfetto, esportalo in alta risoluzione, pronto per essere condiviso sul tuo sito web, sui social media o nei canali di comunicazione interna per coinvolgere il tuo pubblico.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing professionali?

HeyGen offre un generatore di video AI completo che semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di produrre video di marketing professionali con facilità. La sua piattaforma intuitiva e i potenti strumenti AI rendono la creazione di contenuti coinvolgenti accessibile a tutti.

HeyGen può aiutarmi a produrre video coinvolgenti per i social media con avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di video accattivanti per i social media. Puoi sfruttare avatar AI all'avanguardia e funzionalità di sintesi vocale per generare contenuti dinamici e coinvolgenti, perfetti per le piattaforme dove i brevi clip video performano meglio.

Quali risorse offre HeyGen per generare rapidamente video esplicativi di alta qualità?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli video e un editor drag-and-drop per aiutarti a generare rapidamente video esplicativi di alta qualità. Puoi anche utilizzare strumenti di scrittura di script AI e una vasta libreria di media stock per migliorare la tua narrazione e produrre video professionali.

Come posso garantire la coerenza del marchio utilizzando HeyGen per i miei contenuti video?

HeyGen aiuta a mantenere un forte controllo del marchio in tutti i tuoi progetti video. Puoi caricare i tuoi asset, applicare controlli di branding come loghi e colori personalizzati, e assicurarti che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità visiva della tua azienda per video professionali.

