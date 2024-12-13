Generatore di Video sugli Standard di Produzione: AI per Formazione e Conformità

Genera video di formazione sulla produzione e demo di prodotto coinvolgenti in pochi minuti con testo-a-video da copione.

468/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese, professionisti del marketing e creatori di contenuti, illustrando la semplicità di generare contenuti coinvolgenti con una 'piattaforma video AI'. Utilizza grafiche animate amichevoli e accessibili e esempi di applicazioni reali, guidati da un voiceover ottimista e chiaro, evidenziando la facilità di creare un video da un copione utilizzando 'testo-a-video da copione' e diversi 'avatar AI'.
Prompt di Esempio 2
Produci un clip istruttivo di 30 secondi per i nuovi assunti negli impianti di produzione o per il personale esistente che necessita di un rapido aggiornamento su procedure specifiche, concentrandoti sulla 'formazione alla produzione'. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, utilizzando diagrammi animati dettagliati o riprese pulite del piano di produzione, con una 'generazione di voiceover' calma e autorevole. Sfrutta 'modelli e scene' per assemblare rapidamente i passaggi chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo accattivante di 45 secondi per i team di marketing che cercano di aumentare il coinvolgimento sui 'social media', dimostrando una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con un montaggio di riprese coinvolgenti del prodotto e dimostrazioni intuitive dell'interfaccia utente, accompagnato da musica di sottofondo moderna e alla moda. Utilizza l'ampia 'libreria multimediale/supporto stock' per visuali vivaci e assicurati un perfetto inquadramento con 'ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto' per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sugli Standard di Produzione

Crea in modo efficiente video chiari e accurati sugli standard di produzione con strumenti potenziati dall'AI, garantendo conformità e migliorando la formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Input Testuale
Inizia incollando il tuo copione direttamente nella piattaforma, sfruttando la nostra funzione Testo-a-video da copione per generare istantaneamente un video preliminare per i tuoi standard di produzione.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI Professionale
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, dando vita ai tuoi standard di produzione con un presentatore credibile per i tuoi video di formazione o esplicativi.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Arricchisci il tuo video con una ricca selezione di immagini personalizzate, video, o utilizza la nostra ampia libreria multimediale/supporto stock per integrare visuali pertinenti e dimostrare i processi chiaramente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video sugli Standard
Una volta soddisfatto, finalizza il tuo progetto e scaricalo nel formato preferito utilizzando la nostra funzione di Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per la distribuzione e garantendo una chiara comunicazione degli standard.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Rapidamente Standard e Informazioni sui Prodotti

.

Crea rapidamente aggiornamenti video accattivanti e spiegazioni sugli standard di produzione o nuovi prodotti per canali di comunicazione interni o esterni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti video di produzione o di prodotto?

HeyGen è una potente piattaforma video AI che ti consente di generare rapidamente video professionali sugli standard di produzione e video demo di prodotto coinvolgenti. Utilizza le nostre capacità intuitive di testo-a-video e i vari modelli video per creare contenuti accattivanti in modo efficiente. Puoi anche sfruttare la nostra vasta libreria di filmati stock per arricchire le tue narrazioni.

HeyGen è un editor video facile da usare per le aziende?

Assolutamente. HeyGen offre un editor drag-and-drop che rende la creazione di video accessibile a tutti, anche senza esperienza di editing precedente. La nostra piattaforma ti permette di produrre facilmente video di alta qualità utilizzando avatar AI e avanzata generazione di voiceover, trasformando i tuoi copioni in storie visive dinamiche.

HeyGen può creare video di formazione ed esplicativi efficaci?

Sì, HeyGen è ideale per produrre video di formazione ad alto impatto e video esplicativi concisi per varie applicazioni, inclusa la formazione alla produzione. Basta inserire il tuo copione e la tecnologia testo-a-video di HeyGen, combinata con avatar AI realistici, genererà contenuti educativi chiari e coinvolgenti.

Quali sono le opzioni di esportazione per i video realizzati con HeyGen?

HeyGen supporta l'esportazione dei tuoi video finiti in formato MP4, garantendo la compatibilità con tutte le principali piattaforme. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per i social media o altri canali specifici, e persino incorporare il logo e i colori del tuo marchio per un messaggio coerente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo