Creatore di Video sul Processo di Produzione per una Produzione Semplificata

Trasforma processi di produzione complessi in video esplicativi chiari ed efficienti sfruttando la potente funzione Text-to-video from script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video prodotto coinvolgente di 45 secondi rivolto a consumatori e rivenditori, illustrando il percorso della nostra ultima innovazione dal concetto al mercato. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per narrare i principali vantaggi del prodotto in uno stile visivo moderno e vivace con musica di sottofondo energica, enfatizzando le nostre forti capacità di creazione di video prodotto.
Prompt di Esempio 2
Crea una presentazione concisa di 30 secondi del creatore di video AI rivolta a futuri dipendenti e partner tecnologici, mettendo in luce l'integrazione all'avanguardia dell'AI nel nostro stabilimento. Impiega i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire una presentazione visiva futuristica e incentrata sulla tecnologia con musica edificante, dimostrando il nostro approccio innovativo alla creazione di video.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 50 secondi che spieghi le nostre rigorose procedure di controllo qualità per partner di garanzia della qualità e responsabili della conformità. Il video dovrebbe adottare un tono audio calmo e autorevole abbinato a dettagliate riprese ravvicinate e grafiche pulite, utilizzando i "Subtitles/captions" di HeyGen per garantire spiegazioni tecniche cristalline delle nostre capacità di produzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sulle Capacità di Produzione

Crea rapidamente video coinvolgenti sulle capacità di produzione per mostrare i tuoi processi e innovazioni con strumenti AI intuitivi, senza necessità di editing complesso.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con un Modello
Inizia incollando il tuo script direttamente o selezionando da una libreria di modelli video professionali. La nostra funzione Text-to-video trasformerà automaticamente il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Aggiungi i Visual del Tuo Marchio
Carica i loghi della tua azienda, i colori specifici del marchio e immagini uniche. Utilizza controlli di branding completi per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Presentatore AI o Voiceover
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti sullo schermo. In alternativa, genera voiceover di alta qualità in varie lingue e accenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Rivedi facilmente il tuo video e aggiungi tocchi professionali come sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video sulle capacità di produzione di alta qualità, pronto per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi il Pubblico con Demo di Prodotti

Produci video accattivanti per i social media e contenuti esplicativi per dimostrare la funzionalità dei prodotti e l'innovazione nella produzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen rivoluzionare la mia produzione creativa di video?

HeyGen è un innovativo creatore di video AI progettato per trasformare le tue visioni creative. Sfrutta avatar AI realistici e potenti capacità di text-to-video per creare narrazioni coinvolgenti e produrre video straordinari in modo efficiente, dando vita alle tue idee.

HeyGen è adatto per creare video esplicativi professionali?

Assolutamente! HeyGen è un eccellente strumento per la creazione di video prodotto e video esplicativi. Utilizza i nostri diversi modelli di video e l'ampia libreria di media stock per progettare spiegazioni di grande impatto che risuonano potentemente con il tuo pubblico di riferimento.

Quali controlli essenziali di branding offre HeyGen?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori specifici del tuo marchio nei tuoi video. Questo assicura una narrazione video coerente e professionale su tutti i contenuti, completata da funzionalità come sottotitoli/caption e un editor intuitivo drag-and-drop.

Spiega l'approccio di HeyGen alla generazione efficiente di video.

HeyGen potenzia l'editing e la creazione di video efficienti attraverso la sua avanzata AI. Basta inserire il tuo script per la generazione di Text-to-video, aggiungere voiceover AI e produrre rapidamente contenuti di alta qualità, permettendoti di scalare la tua produzione video e massimizzare i risultati aziendali.

