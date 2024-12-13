Creatore di Video di Formazione: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Potenzia i tuoi team L&D per creare contenuti di sviluppo professionale più velocemente con avatar AI.

Crea un vivace video di onboarding di 45 secondi progettato per i nuovi manager, con un avatar AI amichevole che spiega la cultura aziendale essenziale mentre una musica allegra suona in sottofondo, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene per una produzione rapida per creare video di formazione coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida concisa di 60 secondi rivolta ai manager esistenti, dimostrando tecniche efficaci di feedback sulle prestazioni con uno stile visivo pulito e istruttivo che include sovrapposizioni di testo animate per i punti chiave e una voce narrante calma e autorevole, sfruttando la funzione Testo-a-video di HeyGen da script e Sottotitoli/didascalie per una comunicazione chiara nel tuo creatore di video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico video di annuncio di 30 secondi per tutti i manager, spiegando una nuova politica aziendale con tagli rapidi, musica di sottofondo professionale e un avatar AI coinvolgente che trasmette il messaggio principale, ridimensionato istantaneamente per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen e la generazione di Voiceover per essere un efficace generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione scenariale di 90 secondi per i manager di livello intermedio sulla risoluzione dei conflitti, presentando immagini realistiche e drammatiche provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnate da una narrazione nitida e professionale e musica di sottofondo di supporto, completamente equipaggiato con sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, rendendo più facile per i team L&D creare video di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Manager

Crea rapidamente video di formazione per manager coinvolgenti e professionali utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi, dotando il tuo team di competenze essenziali.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto di Formazione
Inizia il tuo video di formazione per manager selezionando tra una gamma di modelli professionali per impostare rapidamente il tuo progetto.
2
Step 2
Genera con Avatar AI
Seleziona un Avatar AI per presentare i tuoi contenuti, dando vita al tuo script con una narrazione coinvolgente per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Affina con il Montaggio Video
Usa l'editor video intuitivo per aggiungere rifiniture ed elementi visivi al tuo video di formazione per manager.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza ed esporta il tuo video di formazione per manager di alta qualità, rendendolo pronto per l'integrazione LMS per formare efficacemente il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva l'Ispirazione alla Leadership

Genera video motivazionali coinvolgenti per promuovere competenze di leadership, resilienza e una mentalità positiva tra i manager e i loro team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video AI, permettendo agli utenti di creare facilmente video di formazione a partire da testo. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e voiceover AI realistici, trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti senza necessità di complesse competenze di editing video.

HeyGen può aiutare i team L&D a creare video di formazione coinvolgenti per lo sviluppo dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità e coinvolgenti. Utilizza i nostri modelli personalizzabili, avatar AI e capacità di testo-a-video per creare video di onboarding, guide pratiche e contenuti di sviluppo professionale che risuonano con i dipendenti.

Quali capacità creative offre HeyGen per realizzare guide pratiche e contenuti istruttivi?

HeyGen offre robuste funzionalità creative per produrre guide pratiche dinamiche e contenuti istruttivi. Incorpora facilmente registrazioni dello schermo, sovrapposizioni di testo e narrazioni generate dall'AI, assicurando che la tua documentazione video sia chiara, visivamente attraente e renda facili da comprendere i flussi complessi.

Come può HeyGen migliorare l'efficienza nella generazione di documentazione video potenziata dall'AI?

HeyGen migliora significativamente l'efficienza permettendoti di generare documentazione video potenziata dall'AI con velocità e facilità. La nostra piattaforma semplifica il processo di creazione di video di formazione, offrendo funzionalità per aggiornamenti senza sforzo e traduzioni con un clic per mantenere i tuoi contenuti educativi aggiornati e accessibili.

