Crea un video di formazione sulla conformità di 1 minuto per i nuovi manager, mostrando le politiche critiche delle risorse umane. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e autorevole, accompagnato da una voce fuori campo chiara e calma. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire rapidamente il testo preparato in una sessione informativa, dimostrando come un generatore di video di formazione per manager possa offrire efficienza in termini di tempo e costi per i team di L&D.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding personalizzato di 90 secondi per un nuovo membro del team di vendita, introducendolo alla cultura aziendale e ai contatti chiave. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, accogliente e utilizzare elementi animati coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per creare un mentore virtuale coerente, evidenziando la capacità della piattaforma di generare video di formazione personalizzati per un onboarding efficace dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione tecnica di 2 minuti che spieghi una funzionalità software complessa per un team di ingegneri globale. Questo video necessita di una presentazione visiva altamente istruttiva e dettagliata, completata da una voce fuori campo multilingue. Usa le funzionalità di generazione di voce fuori campo e sottotitoli/caption di HeyGen per localizzare i video con l'AI, garantendo l'accessibilità a tutti i membri del team indipendentemente dalla loro lingua principale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di abilitazione alle vendite di 45 secondi progettato per introdurre una nuova linea di prodotti ai potenziali clienti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e persuasivo, con musica di sottofondo vivace e una narrazione sicura. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per strutturare la presentazione e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una facile distribuzione su varie piattaforme social e di presentazione, rendendolo un contenuto video coinvolgente per le vendite.
Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Manager

Produci senza sforzo video di formazione per manager di impatto con l'AI. Trasforma il testo in contenuti visivi coinvolgenti, personalizza con avatar AI e offri esperienze di apprendimento personalizzate.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto di formazione, o lascia che il nostro generatore di script AI ti aiuti a strutturare il tuo messaggio per un apprendimento e sviluppo efficaci.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo manager sullo schermo, fornendo una presentazione coerente e professionale per i tuoi video di formazione personalizzati.
3
Step 3
Personalizza con Voce e Funzionalità
Genera voci fuori campo AI dal suono naturale in più lingue, integra sottotitoli e aggiungi elementi interattivi per aumentare il coinvolgimento dei tuoi team di L&D.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Scarica i tuoi video di formazione finiti in vari formati, traccia il coinvolgimento con analisi integrate e aggiorna facilmente i contenuti man mano che le esigenze evolvono, risparmiando tempo e risorse.

Casi d'Uso

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Produci video ispiratori e motivazionali che promuovono qualità di leadership e aumentano il morale tra i team di gestione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per manager?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video di formazione coinvolgenti, utilizzando avatar AI e voci fuori campo generate dall'AI. Questa piattaforma di AI generativa riduce significativamente il tempo e i costi, rendendola un generatore di video di formazione per manager ideale per i team di L&D.

HeyGen può localizzare i contenuti di formazione per un pubblico globale?

Assolutamente, HeyGen ti consente di localizzare i video con l'AI in oltre 140 lingue, completi di sottotitoli. Questo assicura che i tuoi video di formazione personalizzati siano accessibili e incisivi per team diversi in tutto il mondo.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma video AI efficiente per L&D?

HeyGen offre un generatore di script AI, modelli e la possibilità di aggiungere elementi interattivi per migliorare l'apprendimento. Inoltre, le analisi integrate forniscono approfondimenti sulle prestazioni dei video, rendendo HeyGen una piattaforma video AI completa per i team di L&D.

Come possono i team di L&D utilizzare HeyGen per varie esigenze di formazione?

HeyGen supporta una vasta gamma di esigenze di formazione, dall'Onboarding dei Dipendenti all'Abilitazione alle Vendite e alla Formazione Tecnica. Le sue robuste capacità di generatore di video AI lo rendono una soluzione flessibile per creare video di formazione raffinati, professionali e personalizzati in modo efficiente.

