Prompt di Esempio 1
Per i manager esistenti che cercano di affinare le loro tecniche di feedback sulle prestazioni, costruisci un video di coaching dinamico di 45 secondi. Questo pezzo dovrebbe impiegare uno stile visivo coinvolgente con elementi animati, dimostrando scenari chiave di feedback, tutto creato in modo efficiente utilizzando il testo-a-video da script e migliorato da modelli e scene professionali per mantenere un'estetica coerente. È cruciale per i professionisti delle risorse umane che cercano di elevare le capacità di coaching del loro team.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di produrre un video di coaching manageriale di 30 secondi, specificamente mirato a promuovere una cultura aziendale di condivisione continua della conoscenza e mentorship? Il suo stile visivo e audio collaborativo e ispirante dovrebbe sfruttare clip di interazione di team diversi dalla libreria multimediale/supporto stock, garantendo accessibilità per tutti i dipendenti, in particolare la leadership senior, attraverso sottotitoli chiari per promuovere un ambiente di coaching di supporto.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video moderno di 60 secondi che offra consigli inestimabili e concisi per sessioni di coaching virtuale efficaci, su misura per manager remoti. Lo stile visivo pulito e nitido incorporerà effetti a schermo diviso per evidenziare le migliori pratiche, con la sua visualizzazione ottimale su varie piattaforme garantita dal ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Un avatar AI, che fornisce una voce esperta, guiderà gli spettatori attraverso strategie essenziali per programmi di formazione remota di successo, rendendolo una risorsa indispensabile per qualsiasi attività di coaching.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Coaching Manageriale

Crea facilmente video di coaching professionali e di impatto in soli quattro passaggi, dotando i tuoi manager di contenuti coinvolgenti e condivisibili per una formazione efficace.

Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici e inserisci facilmente il tuo script di coaching. Il nostro Generatore di Avatar AI dà vita ai tuoi contenuti, fornendo un presentatore accattivante sullo schermo per i tuoi video di formazione.
Step 2
Aggiungi Branding e Media
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e altri elementi visivi della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi. Arricchisci il tuo messaggio con foto o video stock pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale.
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Con un clic, converti il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata generazione di voiceover. Aggiungi automaticamente sottotitoli per garantire che i tuoi video di coaching siano accessibili e facilmente comprensibili da tutti i discenti.
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza il tuo video di coaching professionale regolando il rapporto d'aspetto ed esportandolo nel formato desiderato. Distribuisci senza problemi i tuoi contenuti per una condivisione efficiente della conoscenza all'interno del tuo team o organizzazione.

Produci Contenuti di Coaching Motivazionali

Sviluppa video di coaching di impatto e ispirazione che elevano i manager e guidano il cambiamento comportamentale positivo e la motivazione.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di coaching manageriale?

HeyGen è un potente generatore di video AI che semplifica la creazione di contenuti di video di coaching manageriale coinvolgenti. Consente la produzione senza sforzo di video di formazione professionali e video di coaching, ottimizzando le tue iniziative di coaching manageriale con risultati di alta qualità.

Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video da script, generando avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale in pochi minuti. Questo riduce drasticamente il tempo e lo sforzo richiesti per produrre programmi di formazione coinvolgenti, rendendo il processo altamente efficiente.

I professionisti delle risorse umane possono utilizzare HeyGen per programmi di formazione con marchio?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, consentendo ai professionisti delle risorse umane di personalizzare i programmi di formazione con loghi e colori aziendali per un'identità visiva coerente. Utilizza modelli e scene personalizzabili, insieme a sottotitoli automatici, per creare video di formazione raffinati e accessibili su misura per la tua organizzazione.

HeyGen è adatto per un'attività di coaching per creare video di coaching?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per un'attività di coaching che cerca di produrre video di coaching coinvolgenti e promuovere la condivisione della conoscenza. La sua piattaforma intuitiva e le potenti funzionalità consentono la creazione senza sforzo di video di formazione professionali per lo sviluppo interno e il coinvolgimento dei clienti esterni.

