Creatore di Video di Gestione: Semplifica il Tuo Flusso di Lavoro

Crea video di marketing coinvolgenti senza sforzo utilizzando modelli progettati professionalmente.

Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese desiderosi di promuovere le loro ultime offerte. Questo pezzo energico dovrebbe presentare immagini luminose e coinvolgenti e una colonna sonora vivace, utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per creare rapidamente un aspetto raffinato. Enfatizza le presentazioni dinamiche dei prodotti con transizioni fluide ed elementi grafici chiari per catturare l'attenzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial informativo di 45 secondi sugli strumenti video AI progettato per formatori aziendali che introducono nuovo software ai loro team. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando testo sullo schermo e la generazione di voiceover robusta di HeyGen per fornire istruzioni con un tono calmo e autorevole. Questa produzione video dovrebbe semplificare concetti complessi, rendendoli facili da digerire per un pubblico di dipendenti diversificato.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video breve e vibrante di 60 secondi rivolto ai gestori dei social media incaricati di aumentare l'engagement su varie piattaforme social. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e dinamica, impiegando tagli rapidi, musica di sottofondo di tendenza e animazioni di testo pop-up per illustrare un punto. Sfrutta la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e massimo impatto per gli spettatori che guardano senza audio, trasformando filmati grezzi in contenuti accattivanti attraverso un montaggio video efficiente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo di marca conciso di 15 secondi, perfetto per i responsabili del marchio per impressionare potenziali reclute con i valori aziendali. Questo pezzo richiede uno stile visivo elegante e sofisticato, caratterizzato da elementi di branding coerenti derivati da un Kit del Marchio, completato da una colonna sonora orchestrale ispiratrice. Assicurati di evidenziare la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo un adattamento senza soluzione di continuità per diverse piattaforme di gestione video mantenendo l'integrità visiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Gestione

Semplifica il tuo processo di creazione e gestione video con strumenti intuitivi, producendo contenuti professionali e di grande impatto in modo efficiente per tutte le tue esigenze aziendali.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia il tuo progetto selezionando da una vasta gamma di modelli progettati professionalmente o utilizzando testo-a-video dal tuo script per impostare rapidamente la scena per il tuo video di gestione.
2
Step 2
Popola con Contenuti Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con immagini e audio dinamici. Integra avatar AI o utilizza la generazione di voiceover per dare vita al tuo messaggio, garantendo una comunicazione chiara.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Mantieni la coerenza del marchio senza sforzo. Implementa gli elementi unici del tuo Kit del Marchio, inclusi loghi e colori, e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e una maggiore ritenzione del messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza la tua produzione utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, permettendoti di esportare il tuo video di gestione in alta qualità MP4, ottimizzato per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Marketing Rapidamente

.

Genera annunci video efficaci e ad alte prestazioni in pochi minuti per accelerare le campagne di marketing e ottenere risultati migliori.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen fornisce potenti strumenti video AI e un editor drag-and-drop, consentendo agli utenti di produrre rapidamente video di marketing di alta qualità con modelli progettati professionalmente e una ricca libreria di filmati di stock.

Quali capacità offre HeyGen come creatore di video AI?

Come avanzato creatore di video AI, HeyGen semplifica la produzione video offrendo avatar AI, funzionalità di testo-a-video da script e controlli di branding completi per garantire un output professionale.

HeyGen semplifica il processo di editing video per gli utenti?

HeyGen semplifica l'editing video con modelli e scene intuitivi, consentendo una facile disposizione e personalizzazione. Gli utenti possono anche incorporare elementi grafici, transizioni e musica per risultati raffinati senza software complessi.

HeyGen può supportare un'identità di marca coerente in tutti i contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre un Kit del Marchio completo che consente agli utenti di mantenere un branding coerente con loghi, colori e caratteri personalizzati in tutti i video prodotti, rendendolo uno strumento eccellente per la creazione di video di gestione allineati al marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo