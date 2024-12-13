Generatore di Video di Formazione Manageriale: Crea Contenuti L&D Coinvolgenti

Crea rapidamente video di formazione personalizzati per i dipendenti con avatar AI, trasformando script in contenuti coinvolgenti per i team L&D.

Genera un video di benvenuto coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato a familiarizzarli con la cultura e i valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con avatar AI diversificati e amichevoli che presentano le informazioni chiave, accompagnati da un tono audio caldo e professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per creare un'introduzione personalizzata e accessibile all'organizzazione, rendendo questi video di formazione potenziati dall'AI efficaci fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione manageriale conciso di 45 secondi che dimostri strategie efficaci di risoluzione dei conflitti per manager di livello intermedio. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e istruttivo con esempi animati chiari e scenari, accompagnati da una voce narrante calma e autorevole. Sfrutta la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una guida esperta, migliorando la qualità complessiva dei tuoi programmi di formazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 30 secondi che spieghi la nuova politica di lavoro a distanza a tutti i dipendenti di vari dipartimenti. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e semplice, utilizzando grafica semplice e testo sullo schermo per evidenziare i cambiamenti chiave della politica, supportata da una narrazione audio chiara e neutrale. Assicurati l'accessibilità e la comprensione incorporando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per questo pezzo cruciale di formazione dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 90 secondi che mostri l'efficienza e i benefici di un nuovo strumento di gestione dei progetti interni, rivolto ai team L&D interni e ai capi dipartimento. Il video dovrebbe presentare un design visivo moderno e vivace con tagli rapidi e transizioni coinvolgenti, accompagnato da una voce entusiasta e professionale. Utilizza la funzionalità Text-to-video da script di HeyGen per trasformare rapidamente i contenuti scritti in immagini accattivanti, sfruttando modelli video efficaci per una produzione rapida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Manageriale

Crea facilmente video di formazione manageriale di impatto utilizzando avatar AI e funzionalità di editing intelligenti per coinvolgere i tuoi team L&D.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione manageriale preparato direttamente nella piattaforma. La nostra funzione Text-to-video da script disporrà istantaneamente i tuoi contenuti per la creazione del video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Modello
Scegli da una vasta collezione di avatar AI per rappresentare il tuo presentatore. Poi, seleziona un modello video adatto per stabilire lo stile visivo e la scena per la tua formazione.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionale
Sfrutta la nostra capacità di generazione di Voiceover per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo video, dando vita al tuo script con audio di alta qualità.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza. Poi, esporta il tuo video rifinito per una distribuzione senza problemi ai tuoi team L&D.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Leadership Ispiratori

Crea video coinvolgenti per sviluppare competenze di leadership e motivare i team di gestione, promuovendo il miglioramento culturale e delle prestazioni.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI per i team L&D?

HeyGen consente ai team L&D di generare rapidamente video di formazione professionali potenziati dall'AI utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia text-to-video. Questo innovativo generatore di video AI trasforma gli script in contenuti visivi coinvolgenti, semplificando notevolmente il processo di produzione per vari programmi di formazione.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione personalizzati per l'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen consente la creazione di video di formazione personalizzati perfetti per l'onboarding dei dipendenti e altre formazioni complete. Puoi utilizzare modelli video personalizzabili e avatar AI per fornire contenuti coerenti e coinvolgenti su misura per le esigenze specifiche del tuo pubblico.

Quali capacità offre HeyGen per migliorare la qualità visiva e audio dei contenuti video di formazione manageriale?

HeyGen offre funzionalità complete come la generazione di voiceover AI di alta qualità e la sottotitolazione AI per migliorare la chiarezza e l'accessibilità dei tuoi contenuti video di formazione manageriale. Il suo robusto editor video AI supporta animazioni creative e offre vari strumenti per perfezionare i tuoi contenuti visivi.

Quanto velocemente posso trasformare uno script in un video di formazione professionale con HeyGen?

Con le potenti capacità text-to-video di HeyGen, puoi trasformare il tuo script in un video di formazione raffinato in pochi minuti. La piattaforma integra una generazione di script efficiente e avatar AI realistici per accelerare il tuo flusso di creazione di contenuti per qualsiasi programma di formazione.

