Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti di un'azienda, spiegando una nuova politica di conformità aziendale. Lo stile visivo deve essere pulito e autorevole, con animazioni concise che chiariscono i punti chiave, accompagnate da una voce fuori campo professionale e stabile. Assicurati la ritenzione delle conoscenze incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per una comprensione e accessibilità migliorate durante questo cruciale training sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi che offra consigli rapidi e pratici per un feedback efficace, specificamente per i manager di livello medio desiderosi di affinare le loro competenze di leadership. L'estetica dovrebbe essere energica e diretta, utilizzando tagli rapidi di filmati di repertorio pertinenti e una colonna sonora vivace, garantendo un flusso di lavoro snello. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente le linee guida preparate in un segmento coinvolgente per i team di L&D.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale raffinato di 15 secondi per generare entusiasmo per un prossimo workshop interno sulla leadership tra i potenziali partecipanti all'interno dell'organizzazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e moderno, con grafiche nitide e una colonna sonora motivante, in linea con il branding aziendale. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un annuncio di grande impatto per questo essenziale pezzo di produzione video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per lo Sviluppo Manageriale

Crea video di sviluppo manageriale coinvolgenti ed efficaci rapidamente, sfruttando l'AI per ottimizzare la creazione di contenuti e migliorare l'apprendimento per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar
Inizia inserendo il tuo contenuto di sviluppo manageriale come testo. La nostra piattaforma trasforma il tuo script in un video dinamico, alimentato dalla tecnologia avanzata di testo-a-video, e ti consente di scegliere tra diversi avatar AI per rappresentare il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli un Modello e Personalizza il Tuo Contenuto
Accelera il tuo processo di creazione selezionando da una libreria di modelli predefiniti progettati per vari scenari di formazione. Applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere coerenza e professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo Professionale e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento per i tuoi video di sviluppo manageriale con una voce fuori campo AI di alta qualità. Genera automaticamente sottotitoli e didascalie per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e comprensibile per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video di Formazione
Finalizza il tuo video di sviluppo manageriale scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale ed esportandolo facilmente in vari formati per una distribuzione senza problemi. Condividi i tuoi contenuti di formazione di impatto su diverse piattaforme per potenziare il tuo team.

Sviluppa Leader Ispiratori

Produci video motivazionali coinvolgenti con avatar AI per promuovere qualità di leadership e ispirare i manager, contribuendo a programmi di sviluppo manageriale più forti.

Domande Frequenti

Utilizzando HeyGen, come possono le organizzazioni migliorare i loro video di formazione e sviluppo manageriale?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica notevolmente la produzione di video di formazione di alta qualità e contenuti di sviluppo manageriale. I team di L&D possono sfruttare le sue capacità per migliorare la ritenzione delle conoscenze e garantire un flusso di lavoro ottimizzato nella produzione video.

Quali sono le capacità degli avatar AI di HeyGen per la produzione video?

Gli avatar AI realistici di HeyGen trasformano i testi in video in presentazioni visive coinvolgenti, complete di voce fuori campo AI naturale, eliminando le complessità della produzione video tradizionale. Questo approccio innovativo consente la creazione efficiente di contenuti video diversificati e di impatto.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e i contenuti video multilingue?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video. Offre anche un supporto multilingue completo e modelli predefiniti, consentendo un'efficace portata globale per i tuoi contenuti video.

Come migliora HeyGen il flusso di lavoro di creazione video per i team?

HeyGen ottimizza il flusso di lavoro di creazione video offrendo funzionalità integrate come la registrazione dello schermo, sottotitoli e didascalie automatiche e strumenti collaborativi. Queste capacità consentono ai team di produrre video di alta qualità in modo efficiente e con maggiore facilità, promuovendo un flusso di lavoro altamente ottimizzato.

