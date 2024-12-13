Il Creatore di Video per Marchi di Trucco Definitivo

Crea video di marketing per la bellezza accattivanti senza sforzo. Il nostro Generatore di Video AI ti consente di creare video rapidamente utilizzando modelli e scene professionali.

Crea un video vivace di 30 secondi rivolto ai giovani adulti appassionati di nuove tendenze nel trucco, presentando un innovativo nuovo fondotinta. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dimostrare l'applicazione impeccabile del prodotto e la finitura naturale su diverse tonalità di pelle, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace e una voce fuori campo chiara che evidenzia i suoi benefici, rendendolo un ideale "creatore di video per marchi di trucco" per rapidi "showcase di prodotti".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial chic di 45 secondi "Creatore di Video di Marketing per la Bellezza" per aspiranti influencer di bellezza, illustrando tre rapidi consigli per ottenere un look pelle luminosa. Adotta uno stile visivo minimalista con illuminazione soffusa e diffusa e musica strumentale rilassante, utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per generare una narrazione concisa e coinvolgente e "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, sfruttando i "Modelli video AI" per un risultato professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un convincente spot pubblicitario di 60 secondi rivolto a piccole imprese di bellezza che cercano di "aumentare le vendite" e stabilire una forte presenza online. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e sicuro con transizioni dinamiche e una voce autorevole, dimostrando quanto sia facile creare "video AI" con la funzione "Modelli e scene" di HeyGen e il suo ampio "Supporto di libreria multimediale/stock" per catturare l'attenzione dei clienti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di rivelazione prodotto di 15 secondi accattivante per gli utenti dei social media, mostrando una drammatica trasformazione 'prima e dopo' utilizzando un nuovo mascara. Adotta uno stile visivo ad alto contrasto e impattante con musica di tendenza e testi sullo schermo minimi, concentrandoti esclusivamente sul cambiamento visivo. Utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzare il "Creatore di Video di Prodotti" per varie piattaforme social, garantendo la massima portata per i tuoi "video AI".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Marchi di Trucco

Crea senza sforzo straordinari showcase di prodotti e video di marketing per il tuo marchio di trucco con il generatore di video AI di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli video AI progettati per showcase di prodotti e campagne di marketing per iniziare la tua creazione.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Script
Scrivi le descrizioni dei tuoi prodotti o i messaggi di marketing, e la funzione di testo a video da script di HeyGen li trasformerà in dialoghi parlati per il tuo video.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Affina i tuoi elementi visivi aggiungendo il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding, o migliora con media dalla nostra vasta libreria di editor video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza le funzioni di esportazione di HeyGen per generare il tuo video finale come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per una condivisione senza interruzioni su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze di Prodotti

.

Condividi recensioni autentiche dei clienti e showcase di prodotti attraverso video coinvolgenti con avatar umani AI per costruire fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video marketing per il marchio di trucco?

HeyGen consente ai marchi di bellezza di creare straordinari Video di Marketing per la Bellezza utilizzando l'AI. Sfrutta i nostri modelli video AI e avatar AI realistici per produrre rapidamente showcase di prodotti coinvolgenti che elevano il tuo marchio di trucco e risuonano con il tuo pubblico.

Cosa rende HeyGen un ideale Creatore di Video di Prodotti AI per prodotti di bellezza?

HeyGen offre modelli video AI specializzati e un editor drag-and-drop facile da usare, perfetto per mostrare efficacemente i prodotti di bellezza. Puoi facilmente integrare il tuo branding e sfruttare i video con avatar umani AI per evidenziare le caratteristiche del prodotto, rendendolo un potente Generatore di Video AI.

Posso creare video con avatar umani AI per le piattaforme social del mio marchio di bellezza?

Assolutamente, HeyGen ti permette di generare video con avatar umani AI realistici direttamente dal testo, perfetti per varie piattaforme social. I nostri avatar AI forniscono una presenza di marca coerente e professionale per tutti i tuoi sforzi di marketing, aiutandoti a creare video in modo efficiente.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI dal testo?

HeyGen trasforma i tuoi script in video AI coinvolgenti con facilità utilizzando la sua avanzata funzione di testo a video. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI, e HeyGen genererà un video AI professionale, completo di voce fuori campo sincronizzata, rendendo la creazione di video AI accessibile a tutti.

