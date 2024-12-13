Video Maker: Padroneggia la Tua Strategia con l'AI

Crea video di marketing straordinari e video social coinvolgenti senza sforzo con la nostra funzione Text-to-video from script.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dinamico di 30 secondi per i social media, progettato per aspiranti creatori di contenuti e influencer, offrendo una nuova prospettiva sull'engagement del pubblico. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e alla moda, accompagnata da musica pop moderna ed energica. Sottolinea il potere degli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere il loro messaggio senza dover apparire in video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una panoramica strategica informativa di 60 secondi per formatori aziendali e specialisti in apprendimento e sviluppo, illustrando come pianificare ed eseguire comunicazioni interne efficaci. Il design visivo dovrebbe essere elegante e autorevole, supportato da una colonna sonora calma e professionale. Concentrati sull'utilizzo dei "Templates & scenes" di HeyGen per semplificare il processo di creazione video per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio video persuasivo di 15 secondi rivolto ai marketer dell'e-commerce per promuovere un nuovo prodotto, ottimizzato per la visione silenziosa su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto ed elegante, con musica di sottofondo d'impatto ma sottile. Mostra l'utilità dei "Subtitles/captions" di HeyGen per garantire che il messaggio sia completamente accessibile e compreso, anche senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Maker Strategy Video Maker

Sviluppa e produci video d'impatto per la tua azienda con la nostra piattaforma intuitiva, trasformando idee strategiche in contenuti visivi dinamici in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Principale
Sfrutta la capacità Text-to-video from script di HeyGen per generare rapidamente il contenuto fondamentale per i tuoi video strategici.
2
Step 2
Scegli la Tua Storia Visiva
Seleziona tra una varietà di modelli e scene professionali per allinearti ai tuoi obiettivi di video marketing e migliorare il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Utilizza i controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del brand, assicurando che ogni video rafforzi la tua identità di brand e strategia video.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione Multi-Piattaforma
Ridimensiona efficacemente il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportalo nei formati ottimali per video social o altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze di clienti e video promozionali coinvolgenti per rafforzare la strategia video del tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la produzione video per la mia azienda?

HeyGen è un creatore di video intuitivo che semplifica la produzione video, permettendoti di creare contenuti di alta qualità come video di formazione, testimonianze e promozioni, o un discorso di vendita convincente per la tua azienda in modo rapido e semplice.

Quali tipi di video di marketing posso creare con HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre contenuti di video marketing coinvolgenti, inclusi annunci video d'impatto e video social dinamici. Le sue funzionalità robuste supportano una strategia video completa per varie piattaforme.

HeyGen offre un modo rapido per creare video professionali?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video veloce e facile, permettendoti di generare video professionali da script text-to-video utilizzando AI avatars e voiceovers, riducendo significativamente i tempi di produzione video tipici.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video per adattarli al mio brand?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi video con loghi, colori del brand e modelli, garantendo un messaggio coerente in tutti i tuoi sforzi di video marketing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo