Crea un video educativo dalle diapositive, veloce e semplice
Trasforma le tue presentazioni in video formativi coinvolgenti senza sforzo, sfruttando la potente generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione chiara.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Stanco di presentazioni noiose? Trasforma facilmente la tua presentazione in un video dinamico di 45 secondi, perfetto per professionisti impegnati e formatori aziendali. Ottieni uno stile visivo elegante con animazioni dinamiche utilizzando i Template e le scene di HeyGen, completati da una narrazione autorevole creata attraverso la nostra capacità di testo-a-video da script, assicurando che il tuo messaggio risuoni con forza.
Semplifica il processo di creazione di video istruttivi producendo una guida concisa di 30 secondi per appassionati di fai-da-te e utenti di software. Mescola registrazioni dello schermo chiare passo-passo con testo sullo schermo, impostato su una traccia musicale di sottofondo vivace, e migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente utilizzando HeyGen, attingendo da una ricca libreria multimediale/supporto stock per aiuti visivi.
Scopri come realizzare un video di formazione che si connetta veramente con i nuovi dipendenti e i team di onboarding in un formato accogliente di 90 secondi. Progetta un video visivamente coerente con un forte branding e una voce calda e incoraggiante utilizzando gli avatar AI di HeyGen, e assicurati che appaia perfetto su qualsiasi piattaforma sfruttando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per una consegna ottimale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi Educativi per un Raggio Globale.
Trasforma facilmente le tue presentazioni in diapositive in corsi dinamici, espandendo il tuo raggio d'azione a un pubblico mondiale di apprendenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Converti diapositive statiche in video interattivi con AI, aumentando significativamente il coinvolgimento degli apprendenti e migliorando la ritenzione delle conoscenze nei tuoi programmi di formazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di un video educativo dalle diapositive?
HeyGen ti permette di creare facilmente un video educativo dalle diapositive trasformando i tuoi script di testo in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali. Questo semplifica notevolmente la creazione di video educativi di alta qualità senza configurazioni di registrazione complesse.
Quali capacità offre HeyGen per trasformare la tua presentazione in un video con AI?
Con HeyGen, puoi facilmente trasformare la tua presentazione in un video inserendo il tuo script, selezionando un avatar AI e generando un video professionale. Questa funzione elimina la necessità di registrare una presentazione da solo, offrendo una soluzione rapida per creare contenuti dinamici dalle tue diapositive PowerPoint.
HeyGen può aiutarmi a creare video istruttivi utilizzando template predefiniti?
Sì, HeyGen offre una varietà di template e una libreria multimediale per aiutarti a creare video istruttivi in modo efficiente. Puoi personalizzare questi template con i tuoi contenuti, branding e persino aggiungere narrazioni per produrre video formativi professionali.
Come posso condividere i video educativi creati con HeyGen?
Una volta terminata la creazione del tuo video educativo con HeyGen, puoi facilmente esportarlo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. HeyGen garantisce che la qualità del tuo video sia alta, rendendo semplice la condivisione del tuo video su canali interni o esterni.