Crea un Video Pubblicitario su YouTube con l'AI in Minuti
Potenzia le tue campagne pubblicitarie con la nostra funzione di testo in video da script basata su AI per conversioni più elevate.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video promozionale innovativo di 45 secondi rivolto a marketer esperti di tecnologia e brand di e-commerce desiderosi di rivoluzionare i loro annunci su YouTube. L'estetica dovrebbe essere elegante e futuristica, utilizzando grafiche in movimento dinamiche per dimostrare l'integrazione senza soluzione di continuità della tecnologia AI, accompagnata da una colonna sonora elettronica sofisticata. Mostra la potenza degli "avatar AI" di HeyGen per dare vita agli script, rendendo i contenuti pubblicitari personalizzati e coinvolgenti più accessibili che mai.
Produci un annuncio istruttivo coinvolgente di 60 secondi progettato per creatori di contenuti e team di marketing con script esistenti, illustrando la facilità di trasformare il testo in potenti annunci video. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e passo-passo, magari mostrando uno schermo diviso di uno script scritto che diventa un video raffinato, con una voce narrante chiara e autorevole che guida lo spettatore. Sottolinea la funzione "Testo in video da script" di HeyGen, dimostrando come semplifica il processo di produzione per creare annunci video dal concetto alla realizzazione.
Crea un video pubblicitario conciso di 30 secondi rivolto ai brand che aspirano ad aumentare la consapevolezza globale del marchio e l'accessibilità tra pubblici diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e inclusivo, con demografie diverse che interagiscono con i prodotti, accompagnato da musica fusion mondiale e vivace. Evidenzia la funzionalità "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen, dimostrando quanto sia facile aggiungere didascalie multilingue agli annunci video, assicurando che il tuo messaggio raggiunga ogni potenziale cliente, indipendentemente dalla lingua.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Crea senza sforzo annunci video coinvolgenti e ad alta conversione in pochi minuti utilizzando l'AI, massimizzando l'impatto della tua campagna.
Mostra il Successo dei Clienti.
Produci potenti annunci video di testimonianze utilizzando l'AI per costruire fiducia e guidare efficacemente le conversioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari coinvolgenti su YouTube?
HeyGen ti consente di creare un video pubblicitario su YouTube senza sforzo utilizzando l'AI. Con le nostre capacità di testo in video e i diversi avatar AI, puoi produrre rapidamente annunci video coinvolgenti, trasformando il tuo script in contenuti di alta qualità.
HeyGen offre strumenti creativi per personalizzare i miei annunci video?
Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti creativi completi per i tuoi annunci video, inclusi controlli di branding per aggiungere il tuo logo e personalizzare i colori. Puoi anche utilizzare la nostra libreria multimediale, aggiungere sottotitoli e regolare facilmente i rapporti d'aspetto per adattarsi perfettamente ai vari formati di annunci su YouTube.
Quali modelli di annunci video sono disponibili per semplificare la creazione degli annunci?
HeyGen offre una vasta gamma di modelli di annunci video progettati professionalmente e scene per semplificare il tuo processo creativo. Questi modelli ti permettono di produrre rapidamente annunci video ad alto impatto, rendendo la creazione di annunci semplice ed efficiente senza bisogno di strumenti di editing video estesi.
Posso utilizzare gli avatar AI per far risaltare i miei video pubblicitari su YouTube?
Sì, gli avatar AI di HeyGen sono una funzione potente progettata per rendere i tuoi video pubblicitari su YouTube altamente coinvolgenti e distintivi. Puoi scegliere tra vari avatar realistici e sfruttare la nostra generazione di voiceover per creare annunci video dinamici che catturano l'attenzione del pubblico e comunicano efficacemente il tuo messaggio.