Crea un Teaser Video che Generi Attesa ed Eccitazione

Crea teaser video accattivanti che generano attesa e coinvolgimento con la potente funzione di testo in video di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi destinato a potenziali partecipanti a conferenze e professionisti del settore, mettendo in evidenza i punti salienti di un evento imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, con transizioni rapide e grafiche in movimento coinvolgenti, accompagnato da una colonna sonora motivazionale e vivace. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione professionale e ispiratrice che catturi l'essenza dell'evento e incoraggi la registrazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un intrigante teaser video di 60 secondi per una nuova serie web, rivolto a un pubblico giovane attivo sulle piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere cinematografico ed emotivamente coinvolgente, con un mix di frammenti drammatici, una colonna sonora musicale sospesa e un design sonoro sottile per creare un'esperienza immersiva. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per introdurre personaggi chiave o elementi criptici che suscitano curiosità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo conciso di 20 secondi come anteprima per un corso online, rivolto a studenti aspiranti e professionisti in cerca di nuove competenze. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e invitante con elementi infografici coinvolgenti e sovrapposizioni di testo chiare, mentre l'audio presenta musica di sottofondo calma e informativa e una narrazione precisa. Semplifica il processo di creazione utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e raffinato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Teaser Video

Crea teaser video d'impatto che generano attesa e catturano il tuo pubblico, sfruttando strumenti AI e un editor drag-and-drop intuitivo.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia con uno Script
Scegli da una vasta libreria di modelli professionali progettati per catturare l'attenzione, o inserisci il tuo script per generare istantaneamente una base video utilizzando la nostra capacità di testo in video.
2
Step 2
Aggiungi Immagini Coinvolgenti
Popola le tue scene con immagini dinamiche. Usa la libreria di media/stock per trovare clip e immagini pertinenti, o carica le tue per creare immagini accattivanti che suggeriscono il tuo messaggio.
3
Step 3
Rifinisci con Voiceover e Testo
Migliora il tuo teaser con audio coinvolgente. Utilizza la generazione di voiceover per una narrazione professionale o converti il testo in voce senza sforzo. Aggiungi testo conciso e d'impatto sullo schermo per trasmettere messaggi chiave e generare attesa.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Promo
Una volta completato il tuo teaser video, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Distribuisci il tuo contenuto di video promozionali sui social media per generare entusiasmo e attesa per il tuo prodotto o evento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Teaser Ispiratori

Produci potenti video teaser motivazionali che elevano il pubblico e generano attesa per il tuo messaggio o evento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un teaser video professionale?

Gli strumenti AI di HeyGen semplificano la creazione di immagini accattivanti e generano attesa per i tuoi contenuti. La nostra piattaforma offre funzionalità intuitive e modelli personalizzabili per realizzare un teaser video professionale senza sforzo.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'editing di un teaser video?

Come editor video versatile, HeyGen offre un editor drag-and-drop, capacità di testo in video e testo in voce. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria di media stock e modelli pre-progettati per migliorare la tua esperienza di creazione di video promozionali.

HeyGen può davvero funzionare come un creatore di teaser video AI?

Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di teaser video AI, sfruttando strumenti AI per semplificare il processo di creazione. Puoi utilizzare avatar AI, convertire testo in video da script e generare voiceover naturali per produrre video promozionali accattivanti.

Quali sono i migliori utilizzi per i teaser video creati con HeyGen?

HeyGen aiuta a generare attesa per i teaser di lancio prodotto permettendoti di creare rapidamente immagini accattivanti. La nostra piattaforma offre modelli e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, perfetti per generare contenuti d'impatto per i social media e oltre.

