creatore di video di apprendimento automatico: Crea Video AI Velocemente

Produci senza sforzo video di alta qualità utilizzando la nostra piattaforma potenziata dall'AI, sfruttando avatar AI per contenuti coinvolgenti.

Immagina di trasformare la tua strategia di marketing con un creatore di video AI, creando narrazioni coinvolgenti in uno spot di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese. Questo video dinamico e moderno, con musica vivace e generazione di voiceover chiara, mostra efficacemente il tuo prodotto o servizio, sfruttando il testo in video da script per una rapida creazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Libera la tua creatività narrativa con la creazione di video potenziata dall'AI, producendo un video animato accattivante di 60 secondi per i creatori di contenuti. Utilizzando uno stile visivo illustrativo con narrazione coinvolgente e musica atmosferica sottile, questo video utilizza avatar AI e diversi modelli e scene per dare vita alla tua visione unica.
Prompt di Esempio 2
Semplifica idee complesse con un video esplicativo conciso di 30 secondi, rivolto alle aziende SaaS con uno stile visivo semplificato simile a un'infografica. Con voiceover professionale e musica di sottofondo minima, questo video generato dall'AI comunica chiaramente i concetti chiave, arricchito da una ricca libreria multimediale/supporto stock e sottotitoli/caption precisi.
Prompt di Esempio 3
Rivoluziona le tue comunicazioni aziendali con un video di formazione professionale di 90 secondi, su misura per i dipartimenti HR e i formatori aziendali. Questo video, prodotto con un creatore di video di apprendimento automatico, adotta uno stile visivo aziendale pulito e un voiceover istruttivo, diffondendo informazioni in modo efficiente e garantendo un'ampia accessibilità tramite ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Apprendimento Automatico

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali con strumenti potenziati dall'AI. Crea contenuti coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script. La capacità di testo in video da script della piattaforma genererà automaticamente le scene video iniziali e la narrazione basata sul tuo contenuto, gettando le basi per il tuo progetto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Puoi personalizzare il loro aspetto e la voce, assicurando che il tuo video abbia un presentatore professionale e relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video generando un voiceover dal suono naturale con le capacità di generazione di voiceover. Incorpora musica di sottofondo e aggiungi media di supporto dalla libreria per affinare l'appeal visivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto selezionando la risoluzione e il rapporto d'aspetto desiderati. Usa la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per scaricare il tuo video AI di alta qualità, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione

.

Migliora le esperienze di apprendimento e migliora la ritenzione delle conoscenze con video di formazione guidati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

In che modo HeyGen migliora la produzione creativa di video?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen fornisce strumenti creativi completi per la creazione di video, inclusi modelli personalizzabili, controlli di branding e un'ampia libreria multimediale, permettendo agli utenti di produrre contenuti visivamente accattivanti senza sforzo. Funziona come una piattaforma completa di creazione di video online per progetti creativi diversi.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per la generazione di video animati?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per alimentare il suo creatore di video AI, consentendo la creazione di video animati sorprendenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e utilizzare la creazione di testo in video per produrre contenuti dinamici in modo efficiente.

HeyGen può trasformare il testo in video esplicativi coinvolgenti e altri contenuti?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella creazione di testo in video, permettendo agli utenti di convertire senza sforzo script in video esplicativi di alta qualità o video di formazione. Questo processo di creazione video potenziato dall'AI include la generazione di voiceover e sottotitoli automatici, rendendo le idee complesse facili da comprendere.

Come facilita HeyGen la produzione rapida di video AI professionali?

HeyGen funziona come un potente creatore di video di apprendimento automatico, semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione per creare video AI rapidamente. La sua piattaforma potenziata dall'AI integra vari strumenti di editing video e capacità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un output rapido e raffinato in diversi formati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo