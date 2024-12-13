Crea un video accattivante di 30 secondi per il lancio di un nuovo prodotto di una collezione di moda di lusso, rivolto a consumatori di alto livello e acquirenti di moda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, opulento e cinematografico, con musica di sottofondo sofisticata e una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, che completi i ricchi elementi visivi dei modelli e delle scene di HeyGen. Questo video mira a creare un desiderio immediato e a mostrare i dettagli squisiti della linea più recente.

Genera Video