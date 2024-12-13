Creatore di Video Promo Lookbook: Crea Contenuti di Moda Straordinari

Crea rapidamente video promo lookbook professionali. Sfrutta i 'Modelli & scene' di HeyGen per creare video prodotto straordinari e migliorare le immagini di e-commerce.

Progetta un video lookbook di moda accattivante di 30 secondi, pensato per il pubblico della Gen Z e dei giovani millennial su piattaforme come Instagram. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, con tagli rapidi, primi piani sulle texture dei tessuti e modelli diversi in ambientazioni urbane. Accompagna il tutto con una colonna sonora vivace e alla moda e una generazione di voiceover nitida per evidenziare i pezzi chiave della collezione, utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen per narrare le ultime tendenze.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video prodotto conciso di 45 secondi che mostri un gadget tecnologico innovativo, rivolto a imprese di e-commerce e appassionati di tecnologia. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e minimalista, concentrandosi sul design elegante e sulla funzionalità del prodotto, integrando potenzialmente avatar AI per dimostrare le caratteristiche in un ambiente virtuale. Uno stile audio professionale e informativo con una chiara enunciazione è essenziale, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per narrare efficacemente i benefici del prodotto da un testo a video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video social di 15 secondi coinvolgente, ottimizzato per TikTok e Instagram Reels, rivolto a proprietari di boutique e piccole imprese che promuovono nuovi arrivi o vendite lampo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e accattivante, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci e transizioni simili a collage con audio di tendenza. Assicurati che tutti i messaggi chiave siano comunicati chiaramente attraverso la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per la visione silenziosa, attingendo da una libreria multimediale/stock diversificata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un lookbook digitale sofisticato di 60 secondi che racconti la storia completa di un marchio o una collezione stagionale, rivolto a brand manager e professionisti del marketing. Lo stile visivo deve essere raffinato e coerente, impiegando transizioni fluide e immagini di alta qualità che si allineano con le linee guida del marchio stabilite, utilizzando i modelli video di HeyGen per una base professionale. Lo stile audio dovrebbe essere elegante e professionale, con un voiceover raffinato e musica di sottofondo sottile, facilmente adattabile con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promo Lookbook

Crea senza sforzo video promo lookbook straordinari per mostrare i tuoi prodotti e catturare il tuo pubblico su tutte le piattaforme digitali.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona da una gamma diversificata di modelli video progettati professionalmente per presentazioni di moda e prodotto per iniziare il tuo video promo lookbook. Questo utilizza la funzione 'Modelli & scene'.
2
Step 2
Carica le Immagini dei Tuoi Prodotti
Integra le tue immagini e clip video di alta qualità dei tuoi prodotti. La nostra piattaforma supporta una robusta 'Libreria multimediale/supporto stock' per aiutarti a curare video lookbook di moda coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Narrazione Potenziata dall'AI
Migliora il tuo lookbook con voiceover dinamici. Utilizza la 'Generazione di voiceover' per aggiungere narrazioni coinvolgenti o descrizioni di prodotto, dando vita ai tuoi video prodotto con un 'Creatore di video AI'.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Lookbook
Finalizza il tuo lookbook promozionale regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Usa il 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni' per assicurarti che i tuoi video social siano perfetti ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Produci video AI autentici con testimonianze e storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e migliorando la credibilità del prodotto nelle tue promozioni lookbook.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video lookbook di moda straordinari?

HeyGen ti consente di produrre video lookbook di moda professionali senza sforzo. Sfrutta avatar AI e modelli video diversificati per mostrare i tuoi abiti e accessori, creando una narrazione visiva coinvolgente per il tuo marchio.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI ideale per le presentazioni di prodotto?

HeyGen semplifica la creazione di video prodotto coinvolgenti per soluzioni di e-commerce e social media. Utilizza la conversione da testo a video e la generazione di voiceover professionale per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per Instagram Reels e TikTok.

HeyGen può personalizzare i video lookbook digitali per specifici marchi e piattaforme?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità nei tuoi video lookbook digitali. Regola facilmente i rapporti d'aspetto per piattaforme come Instagram e TikTok, assicurando che la tua presenza online sia sempre impeccabile.

HeyGen offre avatar AI per presentazioni di prodotto dinamiche?

Sì, HeyGen presenta avatar AI avanzati che danno vita alle tue presentazioni di prodotto. Questi avatar AI possono modellare i tuoi prodotti in video di prova virtuale, offrendo un modo innovativo per creare narrazioni visive coinvolgenti e personalizzate per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo