Long Form Video Maker: Create Engaging Content Easily
Trasforma le tue idee in video accattivanti con i nostri avatar AI e modelli preimpostati, garantendo un montaggio video senza interruzioni e sottotitoli generati automaticamente.
Esplora Esempi
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
In questa esplorazione tecnica di 45 secondi, scopri come lo strumento di editing video di HeyGen può trasformare il tuo processo di creazione dei contenuti. Rivolto a montatori video e marketer digitali, questo video dimostrerà l'efficienza della trascrizione video e delle didascalie auto-generate. Lo stile visivo pulito e professionale, abbinato a una voce fuori campo chiara e informativa, guiderà gli spettatori attraverso gli aspetti tecnici dello strumento. Questo video è ideale per coloro che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro con funzionalità di editing avanzate.
Scopri la magia del racconto in una esplosione creativa di 30 secondi con il creatore di clip AI di HeyGen. Perfetto per influencer sui social media e creatori di contenuti, questo video mostrerà la semplicità nell'uso di modelli preimpostati e dello strumento AI Storyboard per creare narrazioni avvincenti. Lo stile visivo vibrante ed energetico, abbinato a una colonna sonora accattivante, ispirerà gli spettatori a liberare la loro creatività. Questo video è pensato per coloro che vogliono creare video brevi di grande impatto con facilità.
Imbarcati in un viaggio di 60 secondi nel mondo tecnico della creazione video con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Rivolto a videografi professionisti e strategist di contenuti, questo video metterà in luce l'importanza di mantenere l'integrità visiva su diverse piattaforme. Lo stile visivo elegante e moderno, accompagnato da una sofisticata colonna sonora, colpirà coloro che danno priorità alla precisione e alla qualità nei loro progetti video. Questo video è perfetto per il pubblico che cerca di ottimizzare i propri contenuti per esperienze di visione diverse.
Creative Engine
Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione video End-to-End
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Intento
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
Il creatore di video a lunga durata di HeyGen fornisce ai creatori strumenti avanzati di editing video, creazione di clip con AI e sottotitoli generati automaticamente, semplificando la produzione di contenuti coinvolgenti. Con funzionalità come la trascrizione video e il supporto linguistico, HeyGen migliora il processo creativo, rendendo più semplice produrre video di alta qualità in modo efficiente.
Genera video e clip per i social media coinvolgenti in pochi minuti.
Quickly create captivating social media content using HeyGen's AI-powered tools, perfect for transforming long form videos into shareable clips.
Aumenta l'engagement e la ritenzione nella formazione con l'intelligenza artificiale.
Enhance educational content by utilizing HeyGen's video editing tools and AI capabilities to create immersive and informative training videos.
Domande Frequenti
Come migliora HeyGen la creazione di video a lunga durata?
HeyGen offre un potente creatore di video lunghi che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare il processo creativo. Con funzionalità come avatar AI e conversione di testo in video a partire da uno script, puoi produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.
Quali strumenti di editing video offre HeyGen?
HeyGen offre un set completo di strumenti per l'editing video, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'esportazione, modelli preimpostati e controlli di branding per garantire che i tuoi video soddisfino gli standard professionali.
HeyGen può generare automaticamente sottotitoli per i video?
Sì, HeyGen può generare automaticamente sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questa funzionalità fa parte delle sue capacità di trascrizione video, garantendo sottotitoli accurati e professionali.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video brevi?
HeyGen supporta la creazione di video brevi con il suo creatore di clip AI e lo strumento AI Storyboard, consentendo una produzione video rapida e creativa con supporto linguistico e accesso alla libreria multimediale.