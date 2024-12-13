Long Form Video Maker: Create Engaging Content Easily

Trasforma le tue idee in video accattivanti con i nostri avatar AI e modelli preimpostati, garantendo un montaggio video senza interruzioni e sottotitoli generati automaticamente.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

In questa esplorazione tecnica di 45 secondi, scopri come lo strumento di editing video di HeyGen può trasformare il tuo processo di creazione dei contenuti. Rivolto a montatori video e marketer digitali, questo video dimostrerà l'efficienza della trascrizione video e delle didascalie auto-generate. Lo stile visivo pulito e professionale, abbinato a una voce fuori campo chiara e informativa, guiderà gli spettatori attraverso gli aspetti tecnici dello strumento. Questo video è ideale per coloro che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro con funzionalità di editing avanzate.
Scopri la magia del racconto in una esplosione creativa di 30 secondi con il creatore di clip AI di HeyGen. Perfetto per influencer sui social media e creatori di contenuti, questo video mostrerà la semplicità nell'uso di modelli preimpostati e dello strumento AI Storyboard per creare narrazioni avvincenti. Lo stile visivo vibrante ed energetico, abbinato a una colonna sonora accattivante, ispirerà gli spettatori a liberare la loro creatività. Questo video è pensato per coloro che vogliono creare video brevi di grande impatto con facilità.
Imbarcati in un viaggio di 60 secondi nel mondo tecnico della creazione video con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Rivolto a videografi professionisti e strategist di contenuti, questo video metterà in luce l'importanza di mantenere l'integrità visiva su diverse piattaforme. Lo stile visivo elegante e moderno, accompagnato da una sofisticata colonna sonora, colpirà coloro che danno priorità alla precisione e alla qualità nei loro progetti video. Questo video è perfetto per il pubblico che cerca di ottimizzare i propri contenuti per esperienze di visione diverse.
Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona il creatore di video a lunga durata

Crea video lunghi e coinvolgenti senza sforzo con i nostri strumenti e funzionalità intuitive.

1
Step 1
Crea con lo strumento Storyboard AI
Inizia il tuo percorso di creazione video utilizzando lo strumento AI Storyboard. Questa funzionalità ti aiuta a delineare in modo creativo la struttura del tuo video, garantendo un flusso senza interruzioni dall'inizio alla fine.
2
Step 2
Scegli un Modello Preimpostato
Scegli tra una varietà di modelli preimpostati per dare al tuo video un aspetto professionale. Questi modelli sono progettati per adattarsi a diversi temi e stili, rendendo semplice l'abbinamento con la tua visione creativa.
3
Step 3
Aggiungi sottotitoli generati automaticamente
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo sottotitoli generati automaticamente. Questa funzionalità trascrive automaticamente il tuo video, fornendo sottotitoli precisi che si rivolgono a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta nel rapporto d'aspetto desiderato
Una volta che il tuo video è pronto, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Questo garantisce che il tuo video sia ottimizzato per diverse piattaforme, mantenendo qualità e coerenza attraverso varie esperienze di visualizzazione.

Casi d'uso

Il creatore di video a lunga durata di HeyGen fornisce ai creatori strumenti avanzati di editing video, creazione di clip con AI e sottotitoli generati automaticamente, semplificando la produzione di contenuti coinvolgenti. Con funzionalità come la trascrizione video e il supporto linguistico, HeyGen migliora il processo creativo, rendendo più semplice produrre video di alta qualità in modo efficiente.

Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo

Expand your educational reach by producing comprehensive courses with HeyGen's long form video maker, complete with auto-generated captions and language support.

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la creazione di video a lunga durata?

HeyGen offre un potente creatore di video lunghi che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare il processo creativo. Con funzionalità come avatar AI e conversione di testo in video a partire da uno script, puoi produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Quali strumenti di editing video offre HeyGen?

HeyGen offre un set completo di strumenti per l'editing video, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'esportazione, modelli preimpostati e controlli di branding per garantire che i tuoi video soddisfino gli standard professionali.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli per i video?

Sì, HeyGen può generare automaticamente sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questa funzionalità fa parte delle sue capacità di trascrizione video, garantendo sottotitoli accurati e professionali.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video brevi?

HeyGen supporta la creazione di video brevi con il suo creatore di clip AI e lo strumento AI Storyboard, consentendo una produzione video rapida e creativa con supporto linguistico e accesso alla libreria multimediale.

