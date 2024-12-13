Il generatore definitivo di video di lunga durata

Genera video AI di lunga durata coinvolgenti con una trasformazione senza soluzione di continuità da testo a video per creatori di contenuti.

Produci un video esplicativo conciso di 1 minuto rivolto agli appassionati di tecnologia e sviluppatori software, dettagliando il processo fondamentale di come funziona un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con grafiche chiare sullo schermo, accompagnate da una voce narrante sintetica e informativa generata direttamente da un copione dettagliato, dimostrando l'efficiente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per argomenti tecnici complessi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale coinvolgente di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti e professionisti del marketing, mostrando la facilità di produrre video AI coinvolgenti di lunga durata per i social media. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva dinamica e moderna, con un avatar AI amichevole che presenta i vantaggi chiave, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per trasmettere un messaggio di brand coerente e raffinato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo completo di 2 minuti per educatori e sviluppatori di e-learning, illustrando come trasformare copioni complessi in contenuti educativi utilizzando strumenti di creazione video AI. L'approccio visivo dovrebbe essere educativo e passo-passo, incorporando ausili visivi professionali selezionati dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen, insieme a sottotitoli/caption accurati per garantire accessibilità e chiarezza durante l'intero modulo di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Genera un video rapido di 45 secondi per evidenziare un prodotto, specificamente progettato per piccoli imprenditori e marketer digitali, dimostrando come creare rapidamente contenuti d'impatto su diverse piattaforme. Adotta uno stile veloce e visivamente accattivante con transizioni rapide tra le scene e un focus su output ad alta risoluzione, utilizzando la gamma di Template & scene di HeyGen e la sua funzione di ridimensionamento e esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per adattare i contenuti senza problemi per vari canali social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video di lunga durata

Trasforma senza sforzo i tuoi copioni in video di lunga durata accattivanti e professionali con avanzate capacità AI, dagli avatar al montaggio completo.

1
Step 1
Crea il tuo copione
Inizia creando o incollando il tuo copione desiderato. La nostra capacità di trasformazione da testo a video ti consente di trasformare facilmente il tuo contenuto scritto in dialogo parlato, formando la base del tuo video di lunga durata.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar e la voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e genera voiceover dal suono naturale, potenziando la tua creazione video AI con una presenza realistica.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi dinamici dalla nostra vasta libreria multimediale/stock, applica il branding personalizzato e perfeziona le scene. La nostra piattaforma offre strumenti per il montaggio video completo per perfezionare la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta il tuo video ad alta risoluzione
Genera il tuo video AI di lunga durata completo e scegli le opzioni di output desiderate. Utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che il tuo contenuto sia pronto per qualsiasi piattaforma, offrendo un output ad alta risoluzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci documentari storici

Trasforma dati storici e copioni in documentari video di lunga durata coinvolgenti, rendendo accessibili e coinvolgenti eventi complessi.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI di lunga durata?

HeyGen è un potente generatore di video AI di lunga durata che consente agli utenti di trasformare copioni in contenuti video coinvolgenti. Le nostre avanzate capacità di trasformazione da testo a video, combinate con voiceover generati dall'AI e una vasta libreria multimediale, semplificano il processo di creazione di video AI per formati più lunghi come i documentari.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per i generatori di testo in video?

HeyGen eccelle come generatore di video AI offrendo capacità di trasformazione da testo a video senza soluzione di continuità. Basta inserire i tuoi copioni e l'AI di HeyGen genererà voiceover realistici e li sincronizzerà con elementi visivi, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di creazione video AI per varie esigenze di contenuto.

HeyGen può garantire coerenza del brand e output ad alta risoluzione per le mie creazioni video AI?

Sì, HeyGen fornisce controlli completi sul branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del brand direttamente nei tuoi video. Inoltre, la nostra piattaforma garantisce un output ad alta risoluzione, mantenendo la qualità professionale e la coerenza visiva della tua creazione video AI in tutti i formati.

Come sfruttano i creatori di contenuti HeyGen per varie piattaforme video?

HeyGen offre funzionalità complete di editing video e esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto, rendendolo ideale per i creatori di contenuti che mirano a piattaforme come YouTube. Questo consente di creare video promozionali su misura e altri contenuti, garantendo esperienze di visione ottimali indipendentemente dalla destinazione.

