Crea video di annuncio di location d'impatto per i social media utilizzando i nostri Modelli e scene personalizzabili.

Crea un'esperienza vivace di "creatore di video di annuncio di location" di 30 secondi per gli amanti del cibo locali, mostrando l'apertura di un nuovo caffè con uno stile visivo caldo e invitante e musica jazz allegra di sottofondo, utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen per impostare l'atmosfera senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un raffinato "video di annuncio di trasferimento" di 45 secondi progettato per informare i clienti aziendali e i partner esistenti su una nuova sede, caratterizzato da un'estetica visiva elegante e professionale e una voce narrante rassicurante generata utilizzando le capacità di "Generazione di voce narrante" di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di generare un affascinante "creatore di video di annuncio" di 60 secondi per organizzatori di eventi, svelando una nuova location di lusso con uno stile visivo cinematografico, animazioni dinamiche e musica orchestrale sofisticata di sottofondo, sfruttando il "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per immagini mozzafiato?
Prompt di Esempio 3
Produci un pezzo incisivo di 15 secondi guidato da "modelli video" rivolto ai trendsetter urbani, annunciando un negozio pop-up di moda a tempo limitato con uno stile visivo veloce e infuso di neon e una traccia musicale elettronica pulsante, migliorando il coinvolgimento con "Sottotitoli/didascalie" creati tramite la piattaforma di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio di Location

Crea facilmente video di annuncio di location accattivanti in pochi minuti, perfetti per condividere le tue notizie entusiasmanti su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di "modelli video" progettati per annunci, inclusi annunci di trasferimento. Questo avvia il tuo processo di creazione con layout e scene professionali.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo annuncio aggiungendo il tuo testo e le tue immagini specifiche. Utilizza "testo-a-video da copione" per generare istantaneamente voci narranti dal tuo messaggio scritto, assicurando chiarezza e impatto.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Audio
Eleva il tuo video con immagini coinvolgenti e "musica di sottofondo". Facoltativamente, integra avatar "AI realistici" per presentare il tuo annuncio, rendendo il tuo messaggio ancora più dinamico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo "video di annuncio" è perfezionato, "esporta il video" nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi facilmente "online" sui "social media" e informa il tuo pubblico sulla tua nuova location.

Rivelazioni di Location Ispiratrici

Crea video di annuncio coinvolgenti che entusiasmino e coinvolgano il tuo pubblico su nuove location, creando un'onda positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di annuncio professionale?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva per creare video di annuncio professionali con facilità. Puoi iniziare con modelli video pre-progettati e personalizzare il tuo video con il tuo branding, assicurando che il tuo messaggio si distingua in modo creativo.

HeyGen offre funzionalità AI per migliorare i video di annuncio?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI avanzata per migliorare i tuoi video di annuncio. Puoi utilizzare avatar AI realistici e generare contenuti video direttamente da un copione utilizzando le nostre capacità di testo-a-video, aggiungendo animazioni coinvolgenti.

Posso condividere facilmente il mio video di annuncio creato con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen rende semplice esportare video in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Una volta che il tuo video di annuncio è pronto, puoi condividerlo facilmente online sui tuoi canali social per raggiungere il tuo pubblico.

Quali strumenti creativi sono disponibili per personalizzare il mio video di annuncio?

HeyGen offre un editor video robusto con una libreria multimediale completa per personalizzare il tuo video di annuncio. Puoi facilmente aggiungere musica di sottofondo adatta e utilizzare i controlli di branding per assicurarti che il tuo video trasmetta perfettamente il tuo messaggio.

