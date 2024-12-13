Creatore di Video Localizzati: Traduci e Doppia Video Istantaneamente

Crea contenuti multilingue senza sforzo e traduci i tuoi video con la generazione avanzata di Voce fuori campo.

Crea un video istruttivo di 1 minuto che dimostri il processo fluido di localizzazione video per aziende internazionali, rivolto specificamente ai responsabili marketing che mirano ad espandere la loro portata globale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e grafiche pulite, mentre l'audio rimane chiaro e autorevole. Evidenzia come la robusta funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen possa rendere immediatamente accessibile il contenuto in più lingue, spiegandone l'efficienza tecnica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di produrre un video esplicativo di 90 secondi progettato per educatori online e dipartimenti di formazione, illustrando il potere di un traduttore video AI per abbattere le barriere linguistiche nell'e-learning. L'estetica visiva dovrebbe essere coinvolgente ed educativa, magari presentando diversi avatar AI che interagiscono in lingue diverse, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e incoraggiante. Mostra come HeyGen sfrutta la sua funzionalità di Testo-a-video da script per tradurre e sintetizzare senza sforzo contenuti educativi in vari dialetti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di presentazione prodotto di 2 minuti per startup tecnologiche e product manager, concentrandoti su come HeyGen funge da creatore di video localizzati definitivo. Adotta uno stile visivo moderno e dinamico con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo sullo schermo, abbinato a una traccia audio energica ma informativa. Questo video dovrebbe mostrare la facilità con cui gli utenti possono utilizzare avatar AI personalizzati per presentare contenuti multilingue, dimostrando la funzione all'avanguardia di avatar AI di HeyGen per una comunicazione globale rapida e coerente.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve clip promozionale di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti freelance e agenzie media, evidenziando l'efficienza del doppiaggio video potenziato dall'AI. Utilizza uno stile visivo vivace e veloce, passando rapidamente tra le diverse versioni linguistiche della stessa scena, sottolineato da una generazione di Voce fuori campo chiara e d'impatto. Dimostra come la funzione di generazione di Voce fuori campo di HeyGen possa produrre rapidamente tracce audio localizzate di alta qualità, riducendo drasticamente i tempi di produzione per campagne globali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Localizzati

Crea contenuti video coinvolgenti e multilingue per un pubblico globale con facilità. Trasforma il tuo messaggio in qualsiasi lingua, raggiungendo nuovi mercati più velocemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Principale
Inizia creando il tuo contenuto video originale utilizzando la funzione di Testo-a-video da script di HeyGen o carica filmati esistenti. Questo costituisce la base per le tue versioni localizzate.
2
Step 2
Seleziona Lingue e Doppiaggio
Scegli le lingue di destinazione per la localizzazione. Sfrutta la generazione avanzata di Voce fuori campo di HeyGen per doppiare automaticamente il tuo video, abbinando i movimenti labiali per un'esperienza visiva naturale in diversi contesti locali.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza ulteriormente i tuoi video localizzati. Puoi regolare le voci, aggiungere Sottotitoli/caption per l'accessibilità o persino incorporare diversi avatar AI per adattarsi alle preferenze locali e garantire la rilevanza culturale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Globalmente
Una volta soddisfatto, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per generare i tuoi video localizzati di alta qualità. Distribuisci i tuoi contenuti con fiducia per risuonare con pubblici diversi in tutto il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Localizza le Campagne Pubblicitarie in Modo Efficace

.

Genera rapidamente annunci video mirati e ad alte prestazioni per vari mercati regionali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare il testo in video professionali, con avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo di alta qualità, semplificando il tuo processo di produzione di contenuti.

HeyGen può supportare la localizzazione video per un pubblico globale?

Sì, HeyGen offre capacità di localizzazione video complete, inclusi doppiaggio sofisticato, clonazione vocale e sottotitoli multilingue, garantendo che i tuoi contenuti raggiungano un pubblico globale con precisione e naturalezza.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per avatar AI realistici?

La funzione di avatar AI di HeyGen offre una tecnologia di sincronizzazione labiale sofisticata, garantendo che i movimenti e le espressioni siano naturalmente sincronizzati con le voci generate. Questo migliora il realismo e il coinvolgimento dei tuoi contenuti video potenziati dall'AI.

Come posso integrare il branding nei miei video usando HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare loghi personalizzati, colori del brand e i tuoi media nei video. Puoi anche utilizzare vari modelli e scene per mantenere un'identità di brand coerente in tutti i tuoi contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo