Produci un video esplicativo tecnico di 1 minuto rivolto a sviluppatori software e integratori tecnologici, illustrando come integrare senza problemi un generatore di video localizzati nelle loro piattaforme esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con frammenti di codice API e esempi di interfaccia utente puliti, accompagnati da una voce narrante informativa e professionale che evidenzi la facilità d'uso della capacità di HeyGen di creare video da testo per la creazione automatizzata di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una dimostrazione dinamica di 90 secondi rivolta a responsabili marketing e team di vendita internazionali, mostrando la potenza di un traduttore video AI per la penetrazione nei mercati globali. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e multiculturale, mostrando opzioni linguistiche diverse, accompagnata da uno stile audio coinvolgente con generazione di voce narrante in più lingue target, enfatizzando il doppiaggio video senza soluzione di continuità per un maggiore impatto internazionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione interna di 45 secondi progettato per formatori aziendali e dipartimenti L&D, concentrandosi sulla creazione efficiente di contenuti utilizzando l'Editor Studio di HeyGen. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e chiaro, dimostrando la funzionalità di avatar AI realistici, accompagnato da una voce narrante autorevole ma amichevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente in vari materiali di formazione.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di analisi comparativa dettagliata di 2 minuti per specialisti di localizzazione e creatori di contenuti tecnici, approfondendo le sfumature della precisione del sincronismo labiale in oltre 175 lingue e dialetti. Lo stile visivo dovrebbe essere preciso e analitico, con confronti affiancati di movimenti labiali sottili, supportati da uno stile audio chiaro e multilingue che utilizza la generazione di voce narrante di HeyGen per dimostrare la precisione linguistica in una vasta gamma di lingue.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Localizzati

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti video in più lingue, raggiungendo il pubblico globale con doppiaggi senza soluzione di continuità e messaggi culturalmente sfumati.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Originale
Inizia caricando il tuo video esistente o generando nuovi contenuti da uno script utilizzando le potenti capacità del generatore di video AI di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona Lingue e Voci di Destinazione
Scegli tra oltre 175 lingue e dialetti e seleziona doppiaggi AI che corrispondano perfettamente al tono desiderato e agli accenti regionali.
3
Step 3
Applica la Localizzazione e Rivedi
La piattaforma doppia automaticamente il tuo video, garantendo un'alta precisione del sincronismo labiale per un'esperienza visiva naturale e coinvolgente in tutte le versioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Localizzato
Scarica il tuo video completato in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico globale ed espandere la tua portata attraverso un'efficace localizzazione video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Formazione Globale ai Dipendenti

Sviluppa materiali di formazione coinvolgenti facilmente localizzabili per migliorare la ritenzione e la comprensione per i team internazionali in tutto il mondo.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la localizzazione avanzata dei video?

HeyGen funge da potente generatore di video localizzati e traduttore video AI, consentendo una localizzazione video senza soluzione di continuità in oltre 175 lingue e dialetti. La nostra AI avanzata garantisce un doppiaggio video preciso e un'eccezionale accuratezza del sincronismo labiale, rendendo la comunicazione globale senza sforzo.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI leader?

HeyGen si distingue come un generatore di video AI di primo piano offrendo avatar AI realistici e un Editor Studio completo. Gli utenti possono facilmente creare contenuti coinvolgenti utilizzando modelli di video diversi e generare doppiaggi professionali per qualsiasi script.

HeyGen può fornire clonazione vocale personalizzata per contenuti personalizzati?

Sì, HeyGen supporta capacità avanzate di clonazione vocale, consentendo un'outreach altamente personalizzata e la creazione di contenuti unici. Con il nostro Editor Studio intuitivo, puoi integrare voci clonate senza problemi nei tuoi progetti, migliorando l'impatto dei tuoi doppiaggi.

HeyGen offre un'API per il generatore di video AI per l'integrazione?

Assolutamente, HeyGen fornisce un'API robusta per il generatore di video AI, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro esistenti per una produzione video efficiente. Questo consente alle aziende di automatizzare la creazione di video esplicativi e video di marketing su larga scala.

