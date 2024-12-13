Creatore di Video di Formazione Localizzati per Team Globali

Distribuisci rapidamente contenuti eLearning localizzati di alta qualità in tutto il mondo, rendendo la formazione efficace con Avatar AI realistici.

Crea un video conciso di 1 minuto rivolto ai team tecnici, illustrando come HeyGen funzioni come creatore di video di formazione localizzati. Il video dovrebbe presentare immagini moderne e pulite e una voce autorevole di AI che spiega il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione in un modulo di formazione multilingue utilizzando "Testo-a-video da copione" e "Avatar AI", garantendo "supporto multilingue" per studenti diversi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi progettato per i team di L&D e i formatori aziendali, mostrando la potenza della "localizzazione video AI" per scalare la "Formazione Globale dei Dipendenti". Utilizza immagini dinamiche e coinvolgenti con una voce amichevole e professionale di AI, dimostrando quanto sia facile localizzare i materiali esistenti con "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/caption" generati automaticamente, utilizzando il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per contenuti contestuali ricchi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di impatto di 45 secondi rivolto ai product manager, dettagliando la rapida creazione di "spiegazioni di prodotto" per un mercato globale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, con un avatar AI esperto che presenta le caratteristiche principali. Evidenzia la capacità di HeyGen di creare "contenuti localizzati" rapidamente attraverso "Avatar AI" e la rapida conversione "Testo-a-video da copione", ottimizzando per varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Prompt di Esempio 3
Crea un video completo di 2 minuti per gli ufficiali di conformità e i dipartimenti HR, dimostrando come fornire efficacemente "Formazione sulla Conformità" a un "pubblico di formazione globale". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo serio e strutturato, enfatizzando chiarezza e precisione con una voce calma di AI e "Sottotitoli/caption" ben visibili. Illustra come "Template e scene" semplificano la creazione di contenuti di "formazione localizzata", garantendo un messaggio coerente tra diversi gruppi linguistici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione Localizzati

Ottimizza la tua formazione globale dei dipendenti creando e localizzando facilmente video coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio risuoni con pubblici diversi in tutto il mondo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Formazione Principale
Inizia creando il tuo contenuto di formazione fondamentale. Usa i nostri template o converti direttamente il tuo copione in un video con Avatar AI dinamici e media ricchi dalla nostra libreria.
2
Step 2
Aggiungi Supporto Multilingue
Integra facilmente il supporto multilingue generando voci AI naturali e traducendo e sincronizzando automaticamente sottotitoli e caption per una comprensione globale.
3
Step 3
Seleziona per l'Adattamento Culturale
Affina il tuo video per regioni specifiche. Seleziona e applica controlli di branding, personalizza le immagini o regola gli Avatar AI per garantire un adattamento culturale e una rilevanza perfetti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Globalmente
Scarica i tuoi video di formazione completamente localizzati in vari formati e rapporti d'aspetto, pronti per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo pubblico globale di formazione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

.

Semplifica argomenti di formazione complessi in contenuti video AI coinvolgenti, migliorando la chiarezza e l'impatto educativo per tutti gli studenti a livello globale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione con l'AI?

HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per ottimizzare la produzione di video di formazione professionali. Basta inserire il tuo copione e HeyGen genera voiceover realistici e immagini di accompagnamento, riducendo significativamente il tempo di creazione del video.

HeyGen può localizzare video di formazione per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento di localizzazione video alimentato da AI che supporta la creazione di contenuti multilingue. Può tradurre automaticamente i tuoi copioni, generare voiceover localizzati e fornire sottotitoli e caption sincronizzati, rendendo i tuoi video di formazione accessibili a un pubblico globale di formazione dei dipendenti.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per i video di HeyGen?

HeyGen offre una robusta personalizzazione tecnica, permettendoti di adattare i tuoi video di formazione localizzati. Puoi scegliere tra vari Avatar AI, utilizzare Template e integrare controlli di branding come loghi e colori. La piattaforma supporta anche la registrazione dello schermo e della fotocamera e l'editing drag-and-drop per un'interfaccia intuitiva.

HeyGen supporta l'integrazione con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, semplificando la distribuzione dei tuoi video eLearning e di formazione. Questa capacità tecnica assicura aggiornamenti senza sforzo e una gestione efficiente dei tuoi contenuti localizzati all'interno dei flussi di lavoro organizzativi esistenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo