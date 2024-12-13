Creatore di Video di Formazione Localizzati per Team Globali
Distribuisci rapidamente contenuti eLearning localizzati di alta qualità in tutto il mondo, rendendo la formazione efficace con Avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi progettato per i team di L&D e i formatori aziendali, mostrando la potenza della "localizzazione video AI" per scalare la "Formazione Globale dei Dipendenti". Utilizza immagini dinamiche e coinvolgenti con una voce amichevole e professionale di AI, dimostrando quanto sia facile localizzare i materiali esistenti con "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/caption" generati automaticamente, utilizzando il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per contenuti contestuali ricchi.
Produci un video di impatto di 45 secondi rivolto ai product manager, dettagliando la rapida creazione di "spiegazioni di prodotto" per un mercato globale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, con un avatar AI esperto che presenta le caratteristiche principali. Evidenzia la capacità di HeyGen di creare "contenuti localizzati" rapidamente attraverso "Avatar AI" e la rapida conversione "Testo-a-video da copione", ottimizzando per varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Crea un video completo di 2 minuti per gli ufficiali di conformità e i dipartimenti HR, dimostrando come fornire efficacemente "Formazione sulla Conformità" a un "pubblico di formazione globale". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo serio e strutturato, enfatizzando chiarezza e precisione con una voce calma di AI e "Sottotitoli/caption" ben visibili. Illustra come "Template e scene" semplificano la creazione di contenuti di "formazione localizzata", garantendo un messaggio coerente tra diversi gruppi linguistici.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione Globale.
Crea senza sforzo corsi di formazione multilingue con AI, raggiungendo team globali diversi ed espandendo i tuoi programmi di apprendimento in tutto il mondo.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti creando video di formazione dinamici e interattivi con Avatar AI e strumenti video AI avanzati.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione con l'AI?
HeyGen sfrutta Avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per ottimizzare la produzione di video di formazione professionali. Basta inserire il tuo copione e HeyGen genera voiceover realistici e immagini di accompagnamento, riducendo significativamente il tempo di creazione del video.
HeyGen può localizzare video di formazione per un pubblico globale?
Assolutamente. HeyGen è uno strumento di localizzazione video alimentato da AI che supporta la creazione di contenuti multilingue. Può tradurre automaticamente i tuoi copioni, generare voiceover localizzati e fornire sottotitoli e caption sincronizzati, rendendo i tuoi video di formazione accessibili a un pubblico globale di formazione dei dipendenti.
Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per i video di HeyGen?
HeyGen offre una robusta personalizzazione tecnica, permettendoti di adattare i tuoi video di formazione localizzati. Puoi scegliere tra vari Avatar AI, utilizzare Template e integrare controlli di branding come loghi e colori. La piattaforma supporta anche la registrazione dello schermo e della fotocamera e l'editing drag-and-drop per un'interfaccia intuitiva.
HeyGen supporta l'integrazione con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?
Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, semplificando la distribuzione dei tuoi video eLearning e di formazione. Questa capacità tecnica assicura aggiornamenti senza sforzo e una gestione efficiente dei tuoi contenuti localizzati all'interno dei flussi di lavoro organizzativi esistenti.