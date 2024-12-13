Sblocca i Mercati Globali con il Nostro Generatore di Demo di Prodotto Localizzato
Consegna demo di prodotto personalizzate in tutto il mondo con traduzioni AI, coinvolgendo i potenziali clienti globali attraverso la trasformazione del testo in video di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 1 minuto rivolto a manager delle operazioni di marketing e vendite, illustrando l'efficienza nella creazione di demo di prodotto personalizzate utilizzando una funzione di cattura HTML senza codice. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e vivace, con transizioni di scena rapide e una narrazione concisa per enfatizzare velocità e facilità. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre rapidamente contenuti variati per diverse campagne.
Crea un video esplicativo di 2 minuti rivolto ad amministratori CRM e specialisti di abilitazione alle vendite, mostrando la potenza dell'integrazione di analisi avanzate degli spettatori con i sistemi CRM esistenti. L'estetica visiva dovrebbe essere in stile video esplicativo coinvolgente, con grafica chiara e visualizzazione dei dati, supportata da una voce calma e informativa. Sottolinea come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen migliori l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Produci un video tecnico di 75 secondi per formatori tecnici e manager del successo del cliente, dimostrando la versatilità degli Strumenti di Simulazione Digitale per vari scenari di formazione e aggiornamenti di prodotto, inclusa la Generazione di Ambienti in Tempo Reale. Il video dovrebbe avere un focus moderno e interattivo sull'interfaccia utente con una presentazione energica e sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano le caratteristiche chiave. Questo utilizzerà efficacemente i Modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo visivo rapido e coerente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Formazione e Onboarding di Prodotti Globali.
Crea video di formazione su prodotti localizzati e demo di onboarding per raggiungere clienti e dipendenti in qualsiasi lingua, ovunque.
Dimostrazioni di Prodotto Coinvolgenti.
Sviluppa demo di prodotto potenziate dall'AI che aumentano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione degli spettatori per una migliore comprensione.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di demo di prodotto ad alta fedeltà con funzionalità tecniche avanzate?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per alimentare la creazione di demo di prodotto ad alta fedeltà, consentendo agli utenti di generare visuali accattivanti e narrazioni coinvolgenti in modo efficiente da script. Questa piattaforma robusta supporta l'automazione del flusso di lavoro integrando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video, semplificando il processo di produzione delle demo.
Quali capacità di integrazione offre HeyGen per semplificare i flussi di lavoro delle demo e migliorare le analisi?
HeyGen offre capacità di integrazione robuste progettate per semplificare i flussi di lavoro delle demo, incluse integrazioni CRM per un flusso di dati senza interruzioni e analisi avanzate. Questo consente link di tracciamento personalizzati e analisi avanzate degli spettatori, fornendo approfondimenti dettagliati sulle prestazioni delle demo e sul coinvolgimento del pubblico.
HeyGen può generare contenuti localizzati e voiceover multilingue per pubblici diversi?
Sì, HeyGen è un potente generatore di demo di prodotto localizzato, in grado di creare contenuti con voiceover multilingue e traduzioni AI in oltre 140 lingue. Questa funzione consente alle aziende di raggiungere efficacemente pubblici globali diversi localizzando le loro demo di prodotto con voci AI autentiche e script generati dall'AI.
Quali opzioni di distribuzione offre HeyGen per creare e condividere demo di prodotto interattive in modo sicuro?
HeyGen fornisce una distribuzione sicura basata su cloud per simulazioni di prodotto interattive, garantendo che i tuoi strumenti di simulazione digitale siano sempre accessibili e condivisibili. La piattaforma supporta la creazione di ambienti demo di prodotto personalizzabili, consentendo una collaborazione e distribuzione sicura delle tue demo ad alta fedeltà.