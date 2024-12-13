Creatore di Video Promozionali per Aziende Locali: Potenzia il Tuo Brand Oggi
Trasforma le tue idee in annunci video aziendali locali di impatto in pochi minuti utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.
Immagina un video promozionale di 45 secondi progettato per un negozio di artigianato locale, mirato a connettersi con clienti che apprezzano i prodotti fatti a mano e i regali unici. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva calda e autentica, con artigiani al lavoro e primi piani di prodotti intricati, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo dolce e ispiratrice. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per introdurre la filosofia del negozio o presenta un "AI avatar" che funge da guida esperta, garantendo una comunicazione chiara con "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità.
Sviluppa un annuncio video incisivo di 15 secondi per la nuova lezione introduttiva di uno studio di fitness locale, rivolto a individui attivi che scorrono i feed dei social media. Lo stile visivo deve essere energico e motivazionale, con tagli rapidi di persone che si allenano e sovrapposizioni di testo dinamico che evidenziano i benefici chiave e le call-to-action, accompagnato da una traccia pop moderna ed energica. Impiega il "Text-to-video from script" di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità il testo coinvolgente sullo schermo e assicurati una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto".
Produci un video aziendale locale raffinato di 60 secondi che racconta la storia ispiratrice di una libreria a conduzione familiare, con l'obiettivo di costruire fiducia e coinvolgimento della comunità con i residenti locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, invitante e professionale, mescolando scatti spontanei dell'interno del negozio e del personale con testimonianze sincere, sottolineate da una musica strumentale morbida e invitante. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per un tono narrativo coerente e integra "Sottotitoli/didascalie" per tutti i dialoghi parlati, assicurando che i "colori del brand" siano incorporati sottilmente nell'estetica del video attraverso il design delle scene.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video efficaci per raggiungere nuovi clienti e aumentare le vendite per la tua azienda locale.
Crea Promozioni Coinvolgenti sui Social Media.
Genera rapidamente video e clip accattivanti per i social media per aumentare il coinvolgimento e promuovere i tuoi servizi o prodotti.
