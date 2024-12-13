Creatore di Video Promozionali per Aziende Locali: Potenzia il Tuo Brand Oggi

Trasforma le tue idee in annunci video aziendali locali di impatto in pochi minuti utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

540/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video promozionale di 45 secondi progettato per un negozio di artigianato locale, mirato a connettersi con clienti che apprezzano i prodotti fatti a mano e i regali unici. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva calda e autentica, con artigiani al lavoro e primi piani di prodotti intricati, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo dolce e ispiratrice. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per introdurre la filosofia del negozio o presenta un "AI avatar" che funge da guida esperta, garantendo una comunicazione chiara con "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio video incisivo di 15 secondi per la nuova lezione introduttiva di uno studio di fitness locale, rivolto a individui attivi che scorrono i feed dei social media. Lo stile visivo deve essere energico e motivazionale, con tagli rapidi di persone che si allenano e sovrapposizioni di testo dinamico che evidenziano i benefici chiave e le call-to-action, accompagnato da una traccia pop moderna ed energica. Impiega il "Text-to-video from script" di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità il testo coinvolgente sullo schermo e assicurati una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto".
Prompt di Esempio 3
Produci un video aziendale locale raffinato di 60 secondi che racconta la storia ispiratrice di una libreria a conduzione familiare, con l'obiettivo di costruire fiducia e coinvolgimento della comunità con i residenti locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, invitante e professionale, mescolando scatti spontanei dell'interno del negozio e del personale con testimonianze sincere, sottolineate da una musica strumentale morbida e invitante. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per un tono narrativo coerente e integra "Sottotitoli/didascalie" per tutti i dialoghi parlati, assicurando che i "colori del brand" siano incorporati sottilmente nell'estetica del video attraverso il design delle scene.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali per Aziende Locali

Crea video promozionali accattivanti per la tua azienda locale con facilità, utilizzando funzionalità intelligenti per attrarre e coinvolgere rapidamente il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di modelli professionali specificamente progettati per le esigenze della tua azienda locale.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Visual
Personalizza il tuo video aggiungendo visual coinvolgenti e testo animato dinamico per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Rafforza la tua identità integrando facilmente il tuo logo e i colori precisi del tuo brand per garantire un aspetto coerente e professionale in tutto il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera annunci video di alta qualità ottimizzati per qualsiasi piattaforma. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per assicurarti che il tuo contenuto appaia ottimo ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le storie di successo dei clienti in testimonianze video coinvolgenti alimentate dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le aziende locali a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen consente alle aziende locali di produrre video promozionali di alta qualità senza sforzo. Il nostro editor video AI, combinato con modelli personalizzabili e controlli di branding, ti permette di creare video di marketing coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video promozionali per i social media?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per ottimizzare il tuo processo di creazione video. Puoi generare rapidamente annunci video professionali con testo animato e voiceover, perfetti per varie piattaforme di social media.

Posso mantenere l'identità del mio brand quando creo video di marketing con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo e i colori specifici del tuo brand nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi annunci video e video promozionali siano perfettamente allineati con l'identità visiva della tua azienda.

HeyGen offre strumenti diversi per migliorare la creazione e i visual dei video?

Sì, HeyGen fornisce una suite completa di funzionalità, inclusa una libreria multimediale, un editor drag-and-drop e supporto per visual di alta qualità. Puoi anche aggiungere musica e personalizzare i rapporti d'aspetto per creare video di marketing raffinati e di impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo