Generatore di Video di Formazione LMS: Accelera l'Apprendimento dei Dipendenti
Genera senza sforzo video di formazione professionali da script utilizzando la tecnologia all'avanguardia di trasformazione del testo in video, risparmiando tempo prezioso ai team di L&D.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per il personale tecnico, dimostrando un nuovo aggiornamento delle funzionalità software. Utilizza uno stile visivo diretto e informativo, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce narrante concisa e auto-generata. Evidenzia come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script converta rapidamente le guide scritte in video di formazione dinamici, servendo come un efficace generatore di video di formazione LMS.
Produci un video dinamico di 1 minuto e 30 secondi per la presentazione del prodotto, rivolto ai team di abilitazione alle vendite e agli utenti finali. Il video dovrebbe presentare un'estetica moderna e coinvolgente con grafiche vivaci e un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso i passaggi, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sfrutta i ricchi modelli e scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per semplificare il processo di creazione di video di formazione.
Progetta un modulo di formazione completo di 2 minuti per clienti aziendali globali, concentrandoti su un processo tecnico complesso. Adotta un approccio visivo sofisticato con sottotitoli multilingue, garantendo chiarezza e accessibilità a un pubblico diversificato. Il video dovrebbe dimostrare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una compatibilità senza soluzione di continuità con le piattaforme, enfatizzando la sua utilità come generatore di video di formazione LMS per contenuti conformi a SCORM.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Offerta di Corsi e la Portata Globale.
Genera efficacemente corsi di formazione diversificati, espandendo la tua libreria di contenuti LMS e raggiungendo con facilità un pubblico globale più ampio.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Utilizza video alimentati dall'AI per rendere la formazione più interattiva e memorabile, migliorando significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come si integra HeyGen con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS)?
HeyGen facilita un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo LMS esistente producendo video di formazione conformi a SCORM. Questo assicura che i tuoi contenuti generati dall'AI traccino efficacemente il progresso e le prestazioni degli studenti all'interno del tuo ecosistema di apprendimento, semplificando le tue esigenze di generatore di video di formazione LMS.
HeyGen può aiutare a creare video di formazione per i dipendenti coinvolgenti utilizzando gli Avatar AI?
Sì, HeyGen consente ai team di L&D di creare video di formazione per i dipendenti altamente coinvolgenti con Avatar AI realistici e voci narranti AI. Le nostre capacità di trasformazione del testo in video convertono rapidamente ed efficacemente gli script in contenuti accattivanti, rendendo accessibili a tutti strumenti sofisticati di creazione video.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la formazione a livello aziendale?
Per la sicurezza aziendale e la funzionalità robusta, HeyGen fornisce controlli di branding completi e supporto multilingue, cruciali per i team globali di L&D. La nostra piattaforma video AI è progettata con funzionalità che rispondono alle esigenze tecniche delle grandi organizzazioni che creano contenuti di e-learning estesi.
Come può HeyGen semplificare la produzione di contenuti di formazione sulla conformità?
HeyGen semplifica notevolmente la produzione di formazione sulla conformità offrendo una rapida conversione del testo in video e modelli personalizzabili. Questo consente aggiornamenti rapidi dei contenuti e notevoli risparmi sui costi, garantendo che la formazione sulla conformità della tua organizzazione sia sempre aggiornata e prodotta in modo efficiente.