Esplora la competenza tecnica dell'editor video di HeyGen in questo tutorial di 60 secondi pensato per aspiranti cineasti e appassionati di tecnologia. Con un focus sulla registrazione dello schermo e la creazione di voice-over, questo video mostra come creare video di qualità professionale con facilità. Lo stile visivo pulito e moderno, unito a una narrazione chiara e concisa, assicura che gli spettatori possano seguire facilmente e padroneggiare l'arte del montaggio video utilizzando gli strumenti avanzati di HeyGen.
Unisciti a noi in un viaggio di 30 secondi nel mondo della creazione di video con HeyGen, dove template e immagini stock si combinano per stimolare la creatività. Ideale per i marketer e i proprietari di piccole imprese, questo video evidenzia la capacità della piattaforma di produrre rapidamente contenuti accattivanti. Lo stile visivo giocoso e colorato, accompagnato da una colonna sonora vivace, energizzerà gli spettatori e li incoraggerà a sfruttare le potenzialità di HeyGen per la loro prossima campagna di marketing.
In questa presentazione di 60 secondi, scopri come lo storage cloud e le capacità di editing multiutente di HeyGen possono rivoluzionare i progetti video collaborativi. Rivolto a squadre e organizzazioni, questo video evidenzia l'efficienza e la flessibilità del lavorare insieme in tempo reale. Lo stile visivo elegante e professionale, insieme a una voce fuori campo motivazionale, illustra come HeyGen potenzia i team per creare video di grande impatto senza le complicazioni delle limitazioni dell'editing tradizionale.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Come utilizzare un creatore di video in diretta

Crea video dal vivo accattivanti con facilità utilizzando la nostra piattaforma intuitiva di creazione video.

Crea il tuo video con i modelli
Inizi selezionando da una varietà di modelli personalizzabili per dare alla sua trasmissione in diretta un aspetto professionale. La nostra piattaforma di creazione video offre una gamma di opzioni per adattarsi al suo stile e alle sue esigenze di contenuto.
Añadir voz en off para impactar
Migliora il tuo video aggiungendo una voce fuori campo. Utilizza la nostra funzione di generazione della voce fuori campo per creare un audio chiaro e coinvolgente che complemente le tue immagini.
Caricare Immagini Stock per un Aspetto Visivo Accattivante
Incorpora immagini d'archivio di alta qualità dalla nostra libreria multimediale per arricchire il tuo contenuto video. Questa funzione ti permette di catturare visivamente il tuo pubblico e migliorare la tua narrazione.
Esportare e condividere su piattaforme di social network
Una volta che il tuo video è pronto, esportalo nel formato desiderato e condividilo direttamente sulle tue piattaforme di social media preferite. La nostra piattaforma garantisce un'integrazione perfetta per ottenere la massima portata e interazione.

HeyGen potenzia i creatori con le sue capacità di creazione di video dal vivo, offrendo una piattaforma di creazione video fluida che integra strumenti di trasmissione e funzionalità di editing video. Migliora il tuo contenuto con modelli drag-and-drop, opzioni di voice-over e avvisi personalizzabili per catturare l'attenzione del pubblico sulle piattaforme di social media.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Craft motivational content that resonates with viewers and inspires action using HeyGen's creative features.

HeyGen offre un potente creatore di video dal vivo che si integra perfettamente con le piattaforme di social network, permettendoti di creare contenuti dal vivo coinvolgenti. Con avvisi e modelli personalizzabili, puoi facilmente adattare le tue trasmissioni dal vivo per farle corrispondere all'identità del tuo marchio.

Quali funzioni offre l'editor video di HeyGen?

Il video editor di HeyGen dispone di funzionalità di trascinamento e rilascio, generazione di voce fuori campo e capacità di registrazione dello schermo, il che lo rende uno strumento versatile sia per le esigenze di editing video creativo che tecniche.

Posso creare video utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Sì, la piattaforma di creazione video di HeyGen ti permette di creare video senza sforzo con i suoi avatar IA, testo in video a partire da sceneggiature e una ricca biblioteca di media piena di immagini d'archivio e modelli personalizzabili.

HeyGen supporta la modifica multiutente per progetti collaborativi?

Certamente, HeyGen supporta la modifica multiutente, il che permette ai team di collaborare in modo efficiente. Con lo storage sul cloud e i controlli di marca, il tuo team può lavorare insieme in modo fluido mantenendo la coerenza del brand.

