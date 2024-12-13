Generatore di Video per LinkedIn: Crea Contenuti Coinvolgenti

Eleva la tua presenza professionale con video brandizzati, facilmente personalizzabili utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen.

Genera un video esplicativo di 1 minuto rivolto a professionisti e marketer impegnati, dimostrando i 3 semplici passaggi per creare video coinvolgenti su LinkedIn utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere un tutorial nitido, registrato dallo schermo con evidenziazioni animate, accompagnato da una traccia di sottofondo professionale e vivace e una generazione di voiceover amichevole che guida l'utente attraverso il processo, enfatizzando efficienza e chiarezza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili di brand, mostrando come produrre video brandizzati con modelli video personalizzati per LinkedIn. Questo video dovrebbe presentare una narrazione visiva dinamica, incorporando colori vivaci del brand, transizioni moderne e supporto per libreria multimediale/stock per evidenziare le opzioni di personalizzazione, il tutto accompagnato da una colonna sonora ispiratrice con un tono narrativo sicuro.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 30 secondi per creatori di contenuti e professionisti delle risorse umane, illustrando la facilità di aggiungere sottotitoli e ottimizzare i formati video per LinkedIn. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e informativo, utilizzando schermi divisi e tagli rapidi per dimostrare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen e come i diversi rapporti d'aspetto si adattano, sottolineato da una traccia audio chiara e luminosa con una voce amichevole e istruttiva.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di leadership di pensiero di 2 minuti progettato per educatori ed esperti del settore, dimostrando come le funzionalità AI di HeyGen possano trasformare il tuo profilo professionale su LinkedIn. Questo video impiegherà uno stile visivo aziendale e raffinato, con un avatar AI realistico che fornisce contenuti approfonditi su vari sfondi professionali, completato da un voiceover calmo e autorevole e una musica di sottofondo sottile e ispiratrice.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per LinkedIn

Crea video professionali e coinvolgenti per LinkedIn in pochi minuti con il nostro generatore intuitivo. Eleva la tua presenza e connettiti efficacemente con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video per LinkedIn
Inizia trasformando il tuo script di testo in un video coinvolgente utilizzando la nostra potente funzione di testo in video, generando rapidamente il tuo contenuto iniziale.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Brand
Personalizza il tuo video applicando controlli di branding completi, inclusi i tuoi loghi personalizzati e colori specifici del brand, per un aspetto professionale coerente.
3
Step 3
Arricchisci con Media di Qualità
Eleva il tuo messaggio incorporando immagini e audio di alta qualità dalla nostra libreria multimediale/supporto stock, rendendo i tuoi contenuti più dinamici e coinvolgenti.
4
Step 4
Finalizza ed Esporta
Ottimizza il tuo video per LinkedIn selezionando il giusto ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, assicurando che i tuoi contenuti siano perfettamente formattati per il tuo network professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora lo Sviluppo Professionale

.

Eleva i tuoi contenuti formativi ed educativi con video potenziati dall'AI per migliorare i risultati di apprendimento e la ritenzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per LinkedIn con funzionalità AI?

HeyGen, il tuo avanzato generatore di video per LinkedIn, ti consente di creare video accattivanti utilizzando potenti funzionalità AI. Trasforma semplicemente il tuo script di testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e generazione di voiceover, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

HeyGen offre personalizzazione per video brandizzati su LinkedIn?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video brandizzati su LinkedIn. Puoi sfruttare modelli video personalizzati per LinkedIn, aggiungere il tuo logo e controllare gli elementi del brand per garantire che i tuoi contenuti siano coerenti e professionali in tutti i tuoi video su LinkedIn.

Quali formati video e opzioni tecniche sono disponibili per i video LinkedIn creati con HeyGen?

HeyGen supporta vari formati video ottimizzati per LinkedIn, garantendo che i tuoi contenuti siano perfettamente adatti alla piattaforma. Il nostro robusto editor video ti consente di aggiungere facilmente sottotitoli per l'accessibilità e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una presentazione ideale e una pubblicazione senza problemi.

Posso integrare i miei asset multimediali nei video LinkedIn realizzati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di caricare video, immagini e audio, integrandoli senza problemi con i nostri ricchi asset grafici, video e musicali. Questo ti permette di creare contenuti brevi e coinvolgenti per il tuo pubblico su LinkedIn.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo