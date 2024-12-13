Creatore di Video Promozionali su LinkedIn: Crea Annunci Coinvolgenti Facilmente

Trasforma le tue campagne di marketing in video coinvolgenti su LinkedIn rapidamente, convertendo il testo in video da script per potenziare la crescita del tuo business.

Immagina un video di 30 secondi d'impatto per piccoli imprenditori e responsabili marketing, progettato per creare "annunci video su LinkedIn" coinvolgenti che facciano crescere il tuo business. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con sovrapposizioni di testo dinamiche e una generazione di voiceover sicura, trasmettendo efficacemente il tuo messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi accattivante rivolto a creatori di contenuti e professionisti delle risorse umane, specificamente per la "creazione di video su LinkedIn" per mettere in evidenza la cultura aziendale. Visualizza un'estetica dinamica e amichevole con musica di sottofondo motivante, sfruttando i "modelli e scene" di HeyGen per semplificare il processo di creazione senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Crea un'esperienza video professionale di 60 secondi per product manager e comunicatori aziendali, dettagliando un nuovo aggiornamento del prodotto utilizzando un "creatore di video promozionali su LinkedIn". Immagina uno stile visivo moderno e informativo con grafiche eleganti e "avatar AI" professionali che annunciano direttamente al tuo pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 3
Produci un video diretto e professionale di 30 secondi per team di marketing globali che cercano di espandere le loro campagne di "video marketing su LinkedIn" con l'accessibilità in mente. Il tono visivo dovrebbe essere inclusivo, assicurando che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio attraverso "sottotitoli/caption" chiari e sincronizzati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali su LinkedIn

Crea facilmente video promozionali professionali su LinkedIn con la piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per aiutarti a coinvolgere il tuo pubblico di riferimento e migliorare il tuo video marketing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Inizia selezionando tra una vasta gamma di "modelli di video" professionali progettati per catturare l'attenzione su LinkedIn. Questo fornisce una solida base visiva per il tuo video.
2
Step 2
Crea la Tua Narrazione
Dai vita al tuo messaggio utilizzando la capacità di "conversione da testo a video da script" di HeyGen o integra un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questo potenzia il "video marketing su LinkedIn" in modo efficiente.
3
Step 3
Rifinisci con il Branding
Personalizza il tuo video promozionale utilizzando i "controlli di branding" di HeyGen per aggiungere il tuo logo, colori specifici e font personalizzati. La nostra "interfaccia facile da usare" rende l'editing video professionale accessibile.
4
Step 4
Esporta per il Coinvolgimento
Prepara il tuo video per il massimo impatto utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per adattarsi perfettamente alla piattaforma di LinkedIn. Condividi il tuo video coinvolgente per far crescere il tuo business attraverso "campagne di marketing".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti su LinkedIn

.

Metti in evidenza esperienze positive dei clienti con testimonianze video potenziate dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand su LinkedIn.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video su LinkedIn?

HeyGen offre un editor video online facile da usare con funzionalità di drag-and-drop, permettendo la creazione rapida di video promozionali professionali su LinkedIn. Puoi sfruttare diversi modelli di video e avatar AI per produrre contenuti coinvolgenti per le tue campagne di video marketing su LinkedIn in modo efficiente.

HeyGen fornisce modelli di annunci video su LinkedIn?

Sì, HeyGen dispone di una robusta libreria di modelli di video progettati specificamente per varie campagne di marketing, inclusi quelli per annunci video su LinkedIn. Questi modelli forniscono una solida base, permettendoti di personalizzare facilmente i controlli di branding, aggiungere sottotitoli e incorporare avatar AI per un tocco professionale.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video su LinkedIn?

Le capacità del creatore di video AI di HeyGen, inclusa la conversione da testo a video da script e la generazione di voiceover, migliorano significativamente il tuo processo di creazione di video su LinkedIn. Ti aiuta a produrre annunci video di alta qualità e professionali con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente ai requisiti di LinkedIn, aiutando a far crescere il tuo business.

HeyGen può aiutarmi a coinvolgere il mio pubblico di riferimento su LinkedIn?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare contenuti video coinvolgenti su LinkedIn con funzionalità come avatar AI e branding personalizzato, assicurando che il tuo messaggio si distingua. Puoi aggiungere chiare call-to-action e sottotitoli per massimizzare il coinvolgimento degli spettatori e ottenere risultati per il tuo marketing sui social media su LinkedIn.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo