creatore di video per profilo linkedin: Potenzia il tuo brand professionale

Crea facilmente video personalizzati per LinkedIn con i modelli personalizzabili di HeyGen.

Immagina di creare un video dinamico di 30 secondi per il profilo LinkedIn, perfetto per chi cerca lavoro e per chi costruisce il proprio brand personale, mostrando le tue abilità uniche e la tua personalità. I modelli e le scene personalizzabili di HeyGen possono aiutarti a ottenere uno stile visivo raffinato e professionale con una voce fuori campo chiara e sicura.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i proprietari di piccole imprese e i marketer, un video promozionale coinvolgente di 45 secondi è essenziale per presentare un nuovo servizio o prodotto su LinkedIn. Considera come gli avatar AI di HeyGen potrebbero presentare le caratteristiche principali in uno stile visivo moderno ed energico, accompagnato da musica di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 2
Gli esperti del settore che mirano a discutere una tendenza o un'idea chiave possono produrre un video di leadership di pensiero autorevole di 60 secondi. La funzione di testo in video di HeyGen consente di dare vita ai tuoi contenuti con uno stile visivo pulito e professionale, garantendo una voce fuori campo calma e informativa.
Prompt di Esempio 3
Gli organizzatori di eventi e i presentatori di webinar devono creare un teaser video vibrante di 20 secondi per un evento imminente. Lascia che i sottotitoli/caption di HeyGen evidenzino la call-to-action e i dettagli chiave, creando uno stile visivo d'impatto che cattura immediatamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare un video per il profilo LinkedIn

Crea video coinvolgenti per il profilo LinkedIn senza sforzo con strumenti intuitivi. Potenzia la tua presenza professionale e connettiti efficacemente con il tuo network, senza richiedere competenze di editing.

1
Step 1
Scegli il tuo modello di video
Inizia rapidamente selezionando tra vari modelli e scene professionali. Questa base ti aiuta a iniziare facilmente il tuo progetto video LinkedIn utilizzando modelli personalizzabili.
2
Step 2
Personalizza con il branding
Applica la tua identità visiva unica utilizzando i controlli di branding per integrare il tuo logo, i colori e i font personalizzati. Crea video veramente personalizzati e brandizzati che riflettano la tua immagine professionale.
3
Step 3
Aggiungi sottotitoli chiari e narrazione
Migliora l'accessibilità e la comprensione con sottotitoli/caption generati automaticamente. Rafforza ulteriormente il tuo messaggio con voci fuori campo professionali per un tocco raffinato, utilizzando potenti funzionalità di editing.
4
Step 4
Esporta e condividi il video ottimizzato
Finalizza la tua creazione e assicurati che sia perfettamente dimensionata per LinkedIn utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Il tuo video professionale è ora pronto per creare video LinkedIn che impressionano il tuo network.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia successi e risultati professionali

.

Presenta efficacemente i tuoi successi passati e le testimonianze dei clienti in formati video coinvolgenti direttamente sul tuo profilo LinkedIn.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per LinkedIn senza competenze di editing avanzate?

HeyGen funge da intuitivo "creatore di video per profilo linkedin", offrendo "modelli personalizzabili" e potenti "funzionalità AI" per "creare video LinkedIn" che si distinguono, anche senza "richiedere competenze di editing".

Posso creare video personalizzati e brandizzati per il marketing su LinkedIn con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti consente di produrre "video personalizzati e brandizzati" che elevano il tuo "video marketing su LinkedIn". Puoi facilmente integrare il logo del tuo brand, i colori e una chiara "Call-to-action" utilizzando le sue complete "funzionalità di editing".

HeyGen offre funzionalità AI per migliorare i miei contenuti video su LinkedIn?

Sì, HeyGen integra avanzate "funzionalità AI" per semplificare la creazione dei tuoi contenuti. Utilizza i suoi "script generati automaticamente dall'AI" e la "generazione di voce fuori campo" per trasformare il testo in "video brevi" professionali e coinvolgenti per LinkedIn.

Che tipo di video LinkedIn posso creare utilizzando l'editor video online di HeyGen?

Come versatile "editor video online", HeyGen ti permette di produrre vari "video LinkedIn", inclusi introduzioni al profilo, contenuti promozionali e "video brevi". Adatta facilmente i tuoi contenuti con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi all'esperienza di visualizzazione ottimale di LinkedIn.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo