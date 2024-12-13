Generatore di Video per il Brand su LinkedIn: Crea Contenuti Coinvolgenti Velocemente

Crea rapidamente video professionali su LinkedIn utilizzando modelli personalizzabili per elevare la consapevolezza del tuo brand.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come il generatore di video per il brand su LinkedIn di HeyGen semplifica la creazione di video professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con grafiche nitide e una voce narrante autorevole generata dalla funzione di Voiceover di HeyGen, che spiega il processo dal copione al risultato finale con un avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi per i professionisti del marketing, mostrando i modelli video di HeyGen come soluzione rapida per creare video coinvolgenti su LinkedIn. Il video dovrebbe avere uno stile visivo vivace e veloce, evidenziando le varie applicazioni dei modelli, accompagnato da sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni per gli spettatori in ambienti diversi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video personalizzato di 45 secondi progettato per reclutatori e manager delle risorse umane, illustrando come personalizzare i messaggi per attrarre i migliori talenti utilizzando HeyGen per la creazione di contenuti coinvolgenti su LinkedIn. Visivamente, punta a un'estetica calda e invitante, con ambientazioni professionali diverse, supportato dalla funzionalità di testo-a-video per adattare rapidamente i messaggi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 2 minuti rivolto ai team di comunicazione aziendale, spiegando servizi complessi attraverso le robuste funzionalità di HeyGen per gli annunci video su LinkedIn, aumentando infine la consapevolezza del brand. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e raffinato, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale nei feed di LinkedIn e una narrazione ben strutturata creata da un copione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per il Brand su LinkedIn

Crea facilmente video professionali e coinvolgenti su LinkedIn che elevano il tuo brand e catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia trasformando le tue idee in un video. Puoi incollare il tuo copione per generare automaticamente contenuti video utilizzando la funzione di testo-a-video, o selezionare tra vari modelli video per iniziare il tuo progetto. Questo assicura che il tuo contenuto video iniziale sia in linea con il messaggio del tuo brand.
Step 2
Personalizza la Tua Identità di Brand
Adatta il tuo video per riflettere l'identità unica del tuo brand. Applica il logo, i colori e i font della tua azienda utilizzando controlli completi per il branding per mantenere la coerenza e rafforzare la consapevolezza del brand in tutti i tuoi video su LinkedIn.
Step 3
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Eleva il tuo video con avanzate capacità AI. Incorpora avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, o utilizza la libreria multimediale per filmati di repertorio pertinenti, assicurando che il tuo contenuto sia dinamico e accattivante.
Step 4
Esporta per l'Ottimizzazione su LinkedIn
Finalizza il tuo video per un impatto massimo su LinkedIn. Aggiungi sottotitoli/didascalie automatici per migliorare l'accessibilità e la portata, e poi esporta il tuo video di alta qualità nel formato MP4 ottimale, pronto per la condivisione per aumentare la tua presenza.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenziare Storie di Successo

Condividi storie di successo dei clienti coinvolgenti su LinkedIn attraverso video AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti su LinkedIn per il mio brand?

HeyGen è un potente creatore di video per LinkedIn che ti consente di creare facilmente contenuti video professionali. Sfrutta gli avatar AI e la funzione di testo-a-video da copione per costruire efficacemente la consapevolezza del brand sulla piattaforma.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i miei annunci video su LinkedIn?

HeyGen offre robuste funzionalità AI per la personalizzazione, inclusi controlli completi per il branding per incorporare il tuo logo e i colori del brand. Puoi anche utilizzare vari modelli video e funzionalità di editing avanzate per adattare i tuoi contenuti video a formati specifici di video su LinkedIn.

HeyGen supporta l'aggiunta di sottotitoli e l'esportazione di video LinkedIn in diversi formati?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurate, rendendo i tuoi video su LinkedIn più accessibili e coinvolgenti. Puoi anche esportare i tuoi contenuti video finali con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, incluso il formato MP4 universalmente compatibile per una condivisione ottimale su LinkedIn.

HeyGen può generare rapidamente video brevi per LinkedIn senza un editing estensivo?

Assolutamente! Come efficiente generatore di video per il brand su LinkedIn, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e un'interfaccia facile da usare. Questo ti consente di creare video brevi e professionali con funzionalità AI come la generazione di voiceover, riducendo significativamente la necessità di un editing complesso.

