Potente Creatore di Video Pubblicitari su LinkedIn per la Crescita B2B
Ottimizza la tua pubblicità B2B. Trasforma il testo in video coinvolgenti rapidamente con la nostra funzione testo-a-video da copione.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video pubblicitario accattivante di 45 secondi rivolto ai marketer digitali, con l'unico scopo di creare video che fermano lo scorrimento e convertono. Utilizza un'estetica vivace e focalizzata sulla conversione, con colori brillanti e accattivanti e una voce fuori campo chiara e persuasiva. Sottolinea i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e sfrutta la capacità di generazione di Voiceover per una narrazione lucida e professionale, garantendo il massimo coinvolgimento del pubblico.
È necessario un video istruttivo di 60 secondi per i professionisti creativi che vogliono personalizzare completamente i loro annunci. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita, illustrativa e altamente informativa, supportata da un narratore calmo ed esperto. Dettaglia come HeyGen consente di aggiungere facilmente sovrapposizioni di testo personalizzate tramite la funzione Testo-a-video da copione, e garantisci una comprensione universale generando automaticamente Sottotitoli/didascalie, permettendo contenuti veramente personalizzati.
Produci un potente video di 30 secondi per i product manager e i team di vendita che mirano a massimizzare la portata e l'impatto delle loro ultime offerte. Questo video richiede uno stile visivo energico e positivo, incorporando immagini d'impatto e una voce fuori campo autorevole e professionale. Mostra l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per elevare l'appeal visivo e sottolinea la comodità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per una presentazione impeccabile su tutte le posizioni pubblicitarie di LinkedIn.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni su LinkedIn.
Genera rapidamente annunci video coinvolgenti e di alta qualità per le campagne LinkedIn utilizzando l'AI, assicurando la massima portata e impatto.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente contenuti video che fermano lo scorrimento, ottimizzati per LinkedIn e altre piattaforme social per catturare l'attenzione del tuo pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione del mio annuncio video su LinkedIn?
HeyGen ti consente di creare annunci video coinvolgenti per LinkedIn sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video. Progetta facilmente annunci video di alta qualità che catturano l'attenzione e massimizzano la portata e l'impatto sulla piattaforma.
Quali risorse creative offre HeyGen per i video su LinkedIn?
HeyGen fornisce una ricca libreria di risorse creative, inclusi modelli personalizzabili, sovrapposizioni di testo coinvolgenti e supporto per una libreria multimediale diversificata. Puoi personalizzare facilmente i tuoi annunci con controlli di branding, animazioni e grafiche ricche utilizzando la sua interfaccia di editing video intuitiva drag-and-drop.
HeyGen semplifica il flusso di lavoro degli annunci video per LinkedIn?
Assolutamente, HeyGen è progettato per ottimizzare il flusso di lavoro degli annunci video per LinkedIn, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità. Puoi creare contenuti di livello professionale e poi esportare direttamente gli asset nel tuo account LinkedIn Ads, migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.
Posso personalizzare i video per diversi pubblici di LinkedIn con HeyGen?
Sì, HeyGen ti consente di produrre contenuti personalizzati per diversi pubblici di LinkedIn, essenziale per un marketing video efficace su LinkedIn. Utilizza avatar AI e personalizza la generazione di voiceover per creare messaggi su misura che risuonano con segmenti specifici.