Immagina un video pubblicitario dinamico di 30 secondi su LinkedIn, pensato per i marketer B2B, che dimostri come HeyGen rivoluziona la pubblicità video B2B. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo elegante e professionale, completo di grafiche moderne e una traccia di sottofondo aziendale e motivante. Evidenzia la semplicità di iniziare con un modello video professionale di LinkedIn e poi generare facilmente contenuti coinvolgenti da un copione utilizzando la funzione di HeyGen Testo-a-video da copione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video pubblicitario accattivante di 45 secondi rivolto ai marketer digitali, con l'unico scopo di creare video che fermano lo scorrimento e convertono. Utilizza un'estetica vivace e focalizzata sulla conversione, con colori brillanti e accattivanti e una voce fuori campo chiara e persuasiva. Sottolinea i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e sfrutta la capacità di generazione di Voiceover per una narrazione lucida e professionale, garantendo il massimo coinvolgimento del pubblico.
È necessario un video istruttivo di 60 secondi per i professionisti creativi che vogliono personalizzare completamente i loro annunci. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita, illustrativa e altamente informativa, supportata da un narratore calmo ed esperto. Dettaglia come HeyGen consente di aggiungere facilmente sovrapposizioni di testo personalizzate tramite la funzione Testo-a-video da copione, e garantisci una comprensione universale generando automaticamente Sottotitoli/didascalie, permettendo contenuti veramente personalizzati.
Produci un potente video di 30 secondi per i product manager e i team di vendita che mirano a massimizzare la portata e l'impatto delle loro ultime offerte. Questo video richiede uno stile visivo energico e positivo, incorporando immagini d'impatto e una voce fuori campo autorevole e professionale. Mostra l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per elevare l'appeal visivo e sottolinea la comodità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per una presentazione impeccabile su tutte le posizioni pubblicitarie di LinkedIn.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari su LinkedIn

Crea facilmente annunci video professionali per LinkedIn. Massimizza la tua portata e impatto con strumenti intuitivi, assicurando che la tua pubblicità video B2B si distingua.

1
Step 1
Crea da Modelli Video di LinkedIn
Inizia il tuo annuncio video su LinkedIn selezionando tra una gamma di modelli professionali. La nostra vasta libreria di modelli e scene fornisce una solida base, semplificando il tuo processo creativo.
2
Step 2
Personalizza il Design del Tuo Annuncio
Adatta il tuo video al tuo marchio utilizzando l'editing video drag-and-drop. Regola facilmente layout, colori e font, assicurando che il tuo messaggio si allinei perfettamente con gli obiettivi della tua campagna.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con sovrapposizioni di testo, grafiche ricche e media pertinenti. La nostra libreria multimediale integrata ti aiuta ad aggiungere immagini e messaggi d'impatto per catturare l'attenzione del pubblico.
4
Step 4
Esporta per Annunci su LinkedIn
Esporta senza problemi il tuo annuncio video di alta qualità. La nostra piattaforma ottimizza il tuo video per LinkedIn, permettendoti di esportare direttamente gli asset nel tuo account LinkedIn Ads per un uso immediato, massimizzando la portata e l'impatto.

Sviluppa Storie di Successo del Cliente di Impatto

Trasforma le testimonianze dei clienti e le storie di successo in video professionali e coinvolgenti potenziati dall'AI per costruire fiducia e guidare le conversioni B2B su LinkedIn.

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio annuncio video su LinkedIn?

HeyGen ti consente di creare annunci video coinvolgenti per LinkedIn sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video. Progetta facilmente annunci video di alta qualità che catturano l'attenzione e massimizzano la portata e l'impatto sulla piattaforma.

Quali risorse creative offre HeyGen per i video su LinkedIn?

HeyGen fornisce una ricca libreria di risorse creative, inclusi modelli personalizzabili, sovrapposizioni di testo coinvolgenti e supporto per una libreria multimediale diversificata. Puoi personalizzare facilmente i tuoi annunci con controlli di branding, animazioni e grafiche ricche utilizzando la sua interfaccia di editing video intuitiva drag-and-drop.

HeyGen semplifica il flusso di lavoro degli annunci video per LinkedIn?

Assolutamente, HeyGen è progettato per ottimizzare il flusso di lavoro degli annunci video per LinkedIn, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità. Puoi creare contenuti di livello professionale e poi esportare direttamente gli asset nel tuo account LinkedIn Ads, migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

Posso personalizzare i video per diversi pubblici di LinkedIn con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di produrre contenuti personalizzati per diversi pubblici di LinkedIn, essenziale per un marketing video efficace su LinkedIn. Utilizza avatar AI e personalizza la generazione di voiceover per creare messaggi su misura che risuonano con segmenti specifici.

